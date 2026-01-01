В Україні знову продовжать воєнний стан і мобілізацію





Про це повідомляє Ярослава Железняка.



За словами депутата, вже найближчим часом президент Володимир Зеленський має внести до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.



Як стверджує Железняк, документи передбачатимуть продовження їхньої дії ще на 90 днів - із 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.



За його інформацією, парламент може розглянути ці законопроєкти під час найближчого пленарного тижня - 14-15 липня.



У разі підтримки документів це стане вже 20-м голосуванням Верховної Ради нинішнього скликання щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.



Железняк також іронічно прокоментував чергове продовження, зазначивши, що "прийом заявок на "свідків виборів вже у вересні" закритий", натякнувши на відсутність підстав очікувати проведення виборів восени.



Нагадаємо, разом із продовженням воєнного стану в Україні продовжують діяти й правила мобілізації.

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