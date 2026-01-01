4 тисячі доларів - за інвалідність: на Волині медсестра, яку судили за отримання хабаря, перерахувала 450 тисяч на ЗСУ





Після укладення угоди про визнання винуватості через п'ять днів жінка перерахувала 450 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України, сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



Що відомо про затримання медпрацівниці в Луцьку та який вирок призначив суддя



За даними досудового розслідування, з лютого 2026 року до 1 квітня 2026 року медсестра отримала 4000 доларів США хабаря від військовозобов'язаного. За версією слідства, кошти призначалися для впливу на рішення членів експертної команди Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади. Для цього вона, як з'ясував суд, використовувала свої соціальні та професійні контакти.



Військовозобов'язаний, якому на підставі медичних обстежень встановили діагноз "Інший та неуточнений цироз печінки", звернувся до медпрацівниці за консультацією щодо встановлення 3 групи інвалідності. Під час телефонної розмови обвинувачена повідомила, що для прийняття такого рішення потрібна вищезазначена сума коштів.



Після цього чоловік завернувся із заявою до правоохоронців. 11 березня під час зустрічі на території Волинської обласної клінічної лікарні на проспекті Грушевського в Луцьку чоловік приніс медсестрі, за вказівкою правоохоронців, копії медичних документів для подальшого пред'явлення лікарям — членам експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи.



30 березня під час чергової зустрічі медпрацівниця повідомила, що документи треба скерувати на розгляд експертної команди, і що сума хабаря буде становити від 3000 до 4000 тисяч доларів. 1 квітня під час зустрічі в Луцьку вона отримала 4000 доларів США як неправомірну вигоду. Того ж дня її затримали правоохоронці та повідомили про підозру у зловживанні впливом.



Волинянка повністю визнала свою винуватість, щиро розкаялась і не заперечувала обставин вчинення кримінального правопорушення. Суддя Луцького міськрайонного суду затвердив угоду та призначив медсестрі 175 тисяч 670 гривень штрафу.



Арешт на майно, зокрема на Iphone 16 pro Мах, суд скасував, проте мобільний телефон волинянці не повернули через знищення матеріальних цінностей під час російської атаки на Луцьк 13 травня 2026 року.



Довідково: На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав винною у корупційному злочині медичну сестру нефрологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні, яку навесні цього року затримали під час отримання 4 тисяч доларів хабаря за сприяння у встановленні групи інвалідності військовозобов'язаному.Після укладення угоди про визнання винуватості через п'ять днів жінка перерахувала 450 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України, сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне За даними досудового розслідування, з лютого 2026 року до 1 квітня 2026 року медсестра отримала 4000 доларів США хабаря від військовозобов'язаного. За версією слідства, кошти призначалися для впливу на рішення членів експертної команди Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади. Для цього вона, як з'ясував суд, використовувала свої соціальні та професійні контакти.Військовозобов'язаний, якому на підставі медичних обстежень встановили діагноз "Інший та неуточнений цироз печінки", звернувся до медпрацівниці за консультацією щодо встановлення 3 групи інвалідності. Під час телефонної розмови обвинувачена повідомила, що для прийняття такого рішення потрібна вищезазначена сума коштів.Після цього чоловік завернувся із заявою до правоохоронців. 11 березня під час зустрічі на території Волинської обласної клінічної лікарні на проспекті Грушевського в Луцьку чоловік приніс медсестрі, за вказівкою правоохоронців, копії медичних документів для подальшого пред'явлення лікарям — членам експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи.30 березня під час чергової зустрічі медпрацівниця повідомила, що документи треба скерувати на розгляд експертної команди, і що сума хабаря буде становити від 3000 до 4000 тисяч доларів. 1 квітня під час зустрічі в Луцьку вона отримала 4000 доларів США як неправомірну вигоду. Того ж дня її затримали правоохоронці та повідомили про підозру у зловживанні впливом.Волинянка повністю визнала свою винуватість, щиро розкаялась і не заперечувала обставин вчинення кримінального правопорушення. Суддя Луцького міськрайонного суду затвердив угоду та призначив медсестрі 175 тисяч 670 гривень штрафу.Арешт на майно, зокрема на Iphone 16 pro Мах, суд скасував, проте мобільний телефон волинянці не повернули через знищення матеріальних цінностей під час російської атаки на Луцьк 13 травня 2026 року.На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

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