Суд на Волині визначив покарання чоловікові, який перегородив дорогу автомобілю ТЦК





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляють



Інцидент стався 11 серпня 2025 року на вулиці Кравчука.



За даними слідства, обвинувачений власним автомобілем заблокував мікроавтобус ТЦК, після чого гайковим ключем розбив скло службового авто та завдав ударів командиру. У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.



У суді чоловік визнав провину. Суд призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

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