Суд на Волині визначив покарання чоловікові, який перегородив дорогу автомобілю ТЦК

Суд на Волині визначив покарання чоловікові, який перегородив дорогу автомобілю ТЦК
У Луцьку суд виніс вирок чоловікові, який перегородив дорогу службовому автомобілю ТЦК, пошкодив його та побив командира.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляють «Волинські новини».

Інцидент стався 11 серпня 2025 року на вулиці Кравчука.

За даними слідства, обвинувачений власним автомобілем заблокував мікроавтобус ТЦК, після чого гайковим ключем розбив скло службового авто та завдав ударів командиру. У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

У суді чоловік визнав провину. Суд призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

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Теги: суд, покарання
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