Скільки коштують ягоди на ринку у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Попри дощову погоду, на ринку досить людно. Найбільше продають вишні, господині та господарі приносять ягоди відрами. Вартість становить 100 грн за кілограм. На ринку кажуть, що не варто зволікати із покупкою:



«Купуйте вже, бо скоро вишень не буде. Бачите, яка погода зараз? Дощі пішли, вишня почала лопати і гнити», – розповіла одна з продавчинь.



Тому, за прогнозами продавців, сезон скоро закінчиться. Крім вишні, на прилавках ще є черешня, нині її вартість за пів кілограма становить від 90 до 130 грн.



Водночас на ринку представлено чимало домашньої ягоди: зокрема, малинупродають по 70 гривень за півлітрову банку, літрове відерце аґрусу обійдеться покупцям у 80 гривень, а порічок – у 70 гривень.



Попри погодні умови та особливості цьогорічного врожаю, на прилавках залишається чорниця. Нині за півлітрову баночку господині просять 150 гривень, за літрову – 300 гривень. Крім того, на ринку багато лохини, яку здебільшого везуть із Закарпаття, а ціна на неї коливається від 130 до 160 гривень за 500 грамів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на ринках у розпалі сезон продажу ягід, зокрема малини, чорниці, лохини, смородини та вишень. Більшість ягід господині привозять із власних угідь, проте можна зустріти привізну із Закарпаття.Журналісти ВСН вирушили на Центральний ринок у Луцьку та поспілкувалися із продавцями, аби дізнатися, скільки коштують ягоди.Попри дощову погоду, на ринку досить людно. Найбільше продають вишні, господині та господарі приносять ягоди відрами. Вартість становить 100 грн за кілограм. На ринку кажуть, що не варто зволікати із покупкою:«Купуйте вже, бо скоро вишень не буде. Бачите, яка погода зараз? Дощі пішли, вишня почала лопати і гнити», – розповіла одна з продавчинь.Тому, за прогнозами продавців, сезон скоро закінчиться. Крім вишні, на прилавках ще є черешня, нині її вартість за пів кілограма становить від 90 до 130 грн.Водночас на ринку представлено чимало домашньої ягоди: зокрема, малинупродають по 70 гривень за півлітрову банку, літрове відерце аґрусу обійдеться покупцям у 80 гривень, а порічок – у 70 гривень.Попри погодні умови та особливості цьогорічного врожаю, на прилавках залишається чорниця. Нині за півлітрову баночку господині просять 150 гривень, за літрову – 300 гривень. Крім того, на ринку багато лохини, яку здебільшого везуть із Закарпаття, а ціна на неї коливається від 130 до 160 гривень за 500 грамів.

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