13 липня на Волині: гортаючи календар

13 липня день народження відзначають активістка, нотаріуска(на фото), балетмейстер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв УкраїниВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Івана, Пилипа та Хоми.Православні християни святкують 13 липня Собор архангела Гавриїла.Усім зичимо здоров'я, злагоди і достатку.У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.Помер 14 січня 2012 року в Луцьку.13 липня - у світі відзначають Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід