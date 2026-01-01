13 липня на Волині: гортаючи календар
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13 липня день народження відзначають активістка Юлія Грищук, нотаріуска Тетяна Рачкова (на фото), балетмейстер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Івана, Пилипа та Хоми.
Православні християни святкують 13 липня Собор архангела Гавриїла.
Усім зичимо здоров'я, злагоди і достатку.
У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.
Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року в Луцьку.
13 липня - у світі відзначають Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Івана, Пилипа та Хоми.
Православні християни святкують 13 липня Собор архангела Гавриїла.
Усім зичимо здоров'я, злагоди і достатку.
У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.
Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року в Луцьку.
13 липня - у світі відзначають Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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