Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 липня. Долар втратив 2 коп, євро зменшився на 1 коп, злотий впав аж на 11 коп.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,49 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,86 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-11 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,49 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,86 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-11 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 13 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують ягоди на ринку у Луцьку: огляд цін
12 липня, 23:19