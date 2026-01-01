В аварії на Волині постраждав неповнолітній водій
Сьогодні, 10:29
12 липня трапилась аварія поблизу Лукова, на Ковельщині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій Chrysler, житель району 1996 року народження, повертаючи ліворуч, зіткнувся з мотоциклістом, який обганяв його. Мотоцикл Longsin був незареєстрований, а його керманич – неповнолітній житель району, 2011 року народження. Мотоцикліст внаслідок ДТП отримав травми та переломи і був ушпиталений.
Відомості розслідуються за ч.1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій Chrysler, житель району 1996 року народження, повертаючи ліворуч, зіткнувся з мотоциклістом, який обганяв його. Мотоцикл Longsin був незареєстрований, а його керманич – неповнолітній житель району, 2011 року народження. Мотоцикліст внаслідок ДТП отримав травми та переломи і був ушпиталений.
Відомості розслідуються за ч.1 ст. 286 КК України.
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