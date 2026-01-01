В аварії на Волині постраждав неповнолітній водій





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водій Chrysler, житель району 1996 року народження, повертаючи ліворуч, зіткнувся з мотоциклістом, який обганяв його. Мотоцикл Longsin був незареєстрований, а його керманич – неповнолітній житель району, 2011 року народження. Мотоцикліст внаслідок ДТП отримав травми та переломи і був ушпиталений.



Відомості розслідуються за ч.1 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 липня трапилась аварія поблизу Лукова, на Ковельщині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водій Chrysler, житель району 1996 року народження, повертаючи ліворуч, зіткнувся з мотоциклістом, який обганяв його. Мотоцикл Longsin був незареєстрований, а його керманич – неповнолітній житель району, 2011 року народження. Мотоцикліст внаслідок ДТП отримав травми та переломи і був ушпиталений.Відомості розслідуються за ч.1 ст. 286 КК України.

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