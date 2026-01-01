На Волині травмувалася 16-річна водійка електроскутера: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 11:45
ДТП у Ковельському районі: травмувалася неповнолітня водійка електроскутера.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні після опівночі неподалік села Кримне.
16-річна дівчина, керуючи електроскутером Corso, втратила керованість та впала на дорожнє покриття. У результаті автопригоди неповнолітня отримала тілесні ушкодження, її доставили в лікарню для надання медичної допомоги.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 291 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні після опівночі неподалік села Кримне.
16-річна дівчина, керуючи електроскутером Corso, втратила керованість та впала на дорожнє покриття. У результаті автопригоди неповнолітня отримала тілесні ушкодження, її доставили в лікарню для надання медичної допомоги.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 291 Кримінального кодексу України.
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