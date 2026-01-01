На Волині травмувалася 16-річна водійка електроскутера: її госпіталізували до лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася сьогодні після опівночі неподалік села Кримне.



16-річна дівчина, керуючи електроскутером Corso, втратила керованість та впала на дорожнє покриття. У результаті автопригоди неповнолітня отримала тілесні ушкодження, її доставили в лікарню для надання медичної допомоги.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 291 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП у Ковельському районі: травмувалася неповнолітня водійка електроскутера.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася сьогодні після опівночі неподалік села Кримне.16-річна дівчина, керуючи електроскутером Corso, втратила керованість та впала на дорожнє покриття. У результаті автопригоди неповнолітня отримала тілесні ушкодження, її доставили в лікарню для надання медичної допомоги.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 291 Кримінального кодексу України.

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