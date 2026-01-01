Росіяни розгортають на території ЗАЕС пункти управління дронами, - розвідка





Як передає



В ГУР зазначають, що Росія фактично перетворила ЗАЕС на власну військову базу. На території станції, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані “холодного зупину”, просто в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська армія розмістила військову техніку.



У підвальних приміщеннях і бомбосховищах загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.



Боєприпаси і військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.



Крім того, росіяни розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу “Гєрбєра-сікер” та “Гєрань-сікер”. До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони “Алабуґа”, зокрема неповнолітніх студентів.



Окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища, росіяни замінували. Охорону ЗАЕС забезпечує контингент Росґвардії чисельністю 1,5 тис. осіб.



“Експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції. Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС”, - зауважили в ГУР.



Серйозним ризиком для безпеки на атомній електростанції залишається проблема живлення. Якщо до початку захоплення ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, то зараз через російську агресію функціонує лише одна ЛЕП. 3 липня 2026 року на станції трапився черговий блекаут - 21 за час повномасштабного вторгнення РФ.



Також російські загарбники не забезпечують необхідний рівень води в ставку-охолоджувачі. Станом на липень 2026 року він становить 12,86 м за мінімально необхідних 15 м. Із 57 спеціальних глибинних свердловин, які є важливою складовою системи охолодження, необхідними насосами великої потужності обладнані лише 11. Дефіцит води для потреб внутрішнього майданчика ЗАЕС наразі компенсують підживленням зі скидного каналу Запорізької ТЕС.



“Така ситуація загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива”, - підкреслили в ГУР.



На ЗАЕС також триває гострий дефіцит персоналу. До повномасштабного вторгнення на станції працювали близько 11 тис. осіб, нині — близько 7,5 тис., включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.



Усіх працівників через погрози звільненням змушують підписувати контракти з Росатомом, а завезений з РФ персонал через суттєві відмінності між ЗАЕС і російськими об’єктами атомної енергетики не володіє кваліфікаціями, необхідними для належного обслуговування української електростанції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни розгортають пункти управління дронами-камікадзе на території Запорізької атомної електростанції.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.В ГУР зазначають, що Росія фактично перетворила ЗАЕС на власну військову базу. На території станції, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані “холодного зупину”, просто в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська армія розмістила військову техніку.У підвальних приміщеннях і бомбосховищах загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.Боєприпаси і військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.Крім того, росіяни розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу “Гєрбєра-сікер” та “Гєрань-сікер”. До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони “Алабуґа”, зокрема неповнолітніх студентів.Окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища, росіяни замінували. Охорону ЗАЕС забезпечує контингент Росґвардії чисельністю 1,5 тис. осіб.“Експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції. Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС”, - зауважили в ГУР.Серйозним ризиком для безпеки на атомній електростанції залишається проблема живлення. Якщо до початку захоплення ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, то зараз через російську агресію функціонує лише одна ЛЕП. 3 липня 2026 року на станції трапився черговий блекаут - 21 за час повномасштабного вторгнення РФ.Також російські загарбники не забезпечують необхідний рівень води в ставку-охолоджувачі. Станом на липень 2026 року він становить 12,86 м за мінімально необхідних 15 м. Із 57 спеціальних глибинних свердловин, які є важливою складовою системи охолодження, необхідними насосами великої потужності обладнані лише 11. Дефіцит води для потреб внутрішнього майданчика ЗАЕС наразі компенсують підживленням зі скидного каналу Запорізької ТЕС.“Така ситуація загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива”, - підкреслили в ГУР.На ЗАЕС також триває гострий дефіцит персоналу. До повномасштабного вторгнення на станції працювали близько 11 тис. осіб, нині — близько 7,5 тис., включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.Усіх працівників через погрози звільненням змушують підписувати контракти з Росатомом, а завезений з РФ персонал через суттєві відмінності між ЗАЕС і російськими об’єктами атомної енергетики не володіє кваліфікаціями, необхідними для належного обслуговування української електростанції.

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