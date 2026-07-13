Патріарха Кирила забрали з 21-го пакета санкцій проти РФ

Кирила та засновника російського "Лукойла" Вагіта Алекперова вилучили з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, тож тепер її країна повністю підтримує цей пакет.



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"Болгарські застереження були враховані, і цих двох осіб більше немає в запропонованому пакеті, тому зі свого боку ми готові підтримати цей пакет", - йдеться в повідомленні.



Також вона повідомила, що на вимогу Болгарії з запропонованого санкційного списку 21-го пакета санкцій вилучили керівника компанії, яка постачає комплектуючі для метро в столиці Болгарії – Софії.



Міністерка додала, що відсутність консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії за результатами засідання Комітету постійних представників (Coreper) 12 липня була пов'язана з застереження двох інших держав.



"Консенсусу не було досягнуто, тому що дві країни, не Болгарія, мають власні застереження, які не були враховані. У нашому випадку наша позиція була врахована, тому ми можемо її підтримати. Також важливий меседж у цій справі полягає в тому, що захист національної позиції не призводить до ізоляції", – наголосила Петрова.



За її словами, Греція, має певні застереження в енергетичній сфері, а Австрія – у фінансовій сфері.



"Це приватні справи відповідних країн", – підсумувала Петрова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава МЗС Болгарії заявила, що імена патріарха РПЦта засновника російського "Лукойла"вилучили з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, тож тепер її країна повністю підтримує цей пакет.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Болгарії Веліслави Петрової на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах 13 липня"Болгарські застереження були враховані, і цих двох осіб більше немає в запропонованому пакеті, тому зі свого боку ми готові підтримати цей пакет", - йдеться в повідомленні.Також вона повідомила, що на вимогу Болгарії з запропонованого санкційного списку 21-го пакета санкцій вилучили керівника компанії, яка постачає комплектуючі для метро в столиці Болгарії – Софії.Міністерка додала, що відсутність консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії за результатами засідання Комітету постійних представників (Coreper) 12 липня була пов'язана з застереження двох інших держав."Консенсусу не було досягнуто, тому що дві країни, не Болгарія, мають власні застереження, які не були враховані. У нашому випадку наша позиція була врахована, тому ми можемо її підтримати. Також важливий меседж у цій справі полягає в тому, що захист національної позиції не призводить до ізоляції", – наголосила Петрова.За її словами, Греція, має певні застереження в енергетичній сфері, а Австрія – у фінансовій сфері."Це приватні справи відповідних країн", – підсумувала Петрова.

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