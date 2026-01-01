До Луцька збудують нову об’їзну дорогу





Проєкт стосується ділянки траси Н-22 від км 135+050 до км 139+020. Нова дорога проходитиме в обхід селища Клевань польовою місцевістю. Її довжина становитиме близько 4 км, пише



У Клеванській та Зорянській громадах відбулися громадські обговорення, під час яких мешканцям представили проєкт та обговорили їхні пропозиції.



Проєкт передбачає:



чотири кільцеві транспортні розв’язки;



чотирисмугову дорогу із розділовою смугою;



транспортний тунель на перетині з дорогою на Сморжів;



підземний пішохідний перехід біля школи;



міст через річку Стубла;



естакаду через яр;



тротуари, велодоріжку, місцеві проїзди та автобусні зупинки;



освітлення розв’язок, шумозахисні екрани та огородження дороги.



Під час обговорення жителі Клеваня запитували про доступ до місцевого сміттєзвалища. Розробники пояснили, що заїзд залишиться, однак здійснюватиметься через нову кільцеву розв’язку. Також обговорили транспортне сполучення із селом Сморжів, яке забезпечуватиме тунель під новою трасою.



У Зорянській громаді найбільше зауважень стосувалося розташування автобусної зупинки. Мешканці вважають, що вона буде надто далеко від населених пунктів. Проєктанти пообіцяли врахувати всі пропозиції під час доопрацювання документації.



За словами головного інженера проєкту Євгена Кулака, основні технічні рішення вже визначені, однак деякі елементи ще можуть змінити після аналізу зауважень громад і додаткових інженерних досліджень. Детальне проєктування триватиме до кінця 2027 року.



Замовником проєкту є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. Документацію розробляє київське ТОВ «Науково-виробнича фірма „Мостопроект“, яке виграло тендер із пропозицією 4,3 млн грн. Початкова очікувана вартість закупівлі становила 7,4 млн грн.



Вартість самого будівництва поки не визначили. Фінансування планують залучати від міжнародних партнерів, тому терміни початку робіт наразі не називають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині представили проєкт нової об’їзної дороги на трасі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Вона має вивести транзитний транспорт за межі селища Клевань, зменшити затори та зробити швидшим сполучення у напрямку Луцька.Проєкт стосується ділянки траси Н-22 від км 135+050 до км 139+020. Нова дорога проходитиме в обхід селища Клевань польовою місцевістю. Її довжина становитиме близько 4 км, пише misto.media. У Клеванській та Зорянській громадах відбулися громадські обговорення, під час яких мешканцям представили проєкт та обговорили їхні пропозиції.чотири кільцеві транспортні розв’язки;чотирисмугову дорогу із розділовою смугою;транспортний тунель на перетині з дорогою на Сморжів;підземний пішохідний перехід біля школи;міст через річку Стубла;естакаду через яр;тротуари, велодоріжку, місцеві проїзди та автобусні зупинки;освітлення розв’язок, шумозахисні екрани та огородження дороги.Під час обговорення жителі Клеваня запитували про доступ до місцевого сміттєзвалища. Розробники пояснили, що заїзд залишиться, однак здійснюватиметься через нову кільцеву розв’язку. Також обговорили транспортне сполучення із селом Сморжів, яке забезпечуватиме тунель під новою трасою.У Зорянській громаді найбільше зауважень стосувалося розташування автобусної зупинки. Мешканці вважають, що вона буде надто далеко від населених пунктів. Проєктанти пообіцяли врахувати всі пропозиції під час доопрацювання документації.За словами головного інженера проєкту, основні технічні рішення вже визначені, однак деякі елементи ще можуть змінити після аналізу зауважень громад і додаткових інженерних досліджень. Детальне проєктування триватиме до кінця 2027 року.Замовником проєкту є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. Документацію розробляє київське ТОВ «Науково-виробнича фірма „Мостопроект“, яке виграло тендер із пропозицією 4,3 млн грн. Початкова очікувана вартість закупівлі становила 7,4 млн грн.Вартість самого будівництва поки не визначили. Фінансування планують залучати від міжнародних партнерів, тому терміни початку робіт наразі не називають.

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