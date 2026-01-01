ЗМІ повідомили, коли Рада призначить нового прем'єра замість Свириденко
13 липня, 23:19
В Україні з’явиться новий прем'єр-міністр. Голосування у Раді може відбутися у другій половині поточного тижня.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
За словами співрозмовника, голосування за призначення нового голови Кабміну може відбутися в четвер, 16 липня.
Він додав, що про таку дату попередньо домовилися на погоджувальній раді.
Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у себе в Telegram також підтвердила, що у вівторок, 14 липня, парламент розглядатиме продовження військового стану та мобілізації та звільнення Кабміну, а вже у четвер нардепи призначатимуть новий уряд.
Нагадаємо, вчора, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він запропонував прем'єру Юлії Свириденко обійняти нову посаду. Вона має очолити важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером.
При цьому глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно поновити Кабмін.
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Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
За словами співрозмовника, голосування за призначення нового голови Кабміну може відбутися в четвер, 16 липня.
Він додав, що про таку дату попередньо домовилися на погоджувальній раді.
Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у себе в Telegram також підтвердила, що у вівторок, 14 липня, парламент розглядатиме продовження військового стану та мобілізації та звільнення Кабміну, а вже у четвер нардепи призначатимуть новий уряд.
Нагадаємо, вчора, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він запропонував прем'єру Юлії Свириденко обійняти нову посаду. Вона має очолити важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером.
При цьому глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно поновити Кабмін.
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