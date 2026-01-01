ЗМІ повідомили, коли Рада призначить нового прем'єра замість Свириденко





Про це



За словами співрозмовника, голосування за призначення нового голови Кабміну може відбутися в четвер, 16 липня.



Він додав, що про таку дату попередньо домовилися на погоджувальній раді.



Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у себе в Telegram також підтвердила, що у вівторок, 14 липня, парламент розглядатиме продовження військового стану та мобілізації та звільнення Кабміну, а вже у четвер нардепи призначатимуть новий уряд.



Нагадаємо, вчора, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він запропонував прем'єру Юлії Свириденко обійняти нову посаду. Вона має очолити важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером.



При цьому глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно поновити Кабмін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з’явиться новий прем'єр-міністр. Голосування у Раді може відбутися у другій половині поточного тижня.Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.За словами співрозмовника, голосування за призначення нового голови Кабміну може відбутися в четвер, 16 липня.Він додав, що про таку дату попередньо домовилися на погоджувальній раді.Нардепу себе в Telegram також підтвердила, що у вівторок, 14 липня, парламент розглядатиме продовження військового стану та мобілізації та звільнення Кабміну, а вже у четвер нардепи призначатимуть новий уряд.Нагадаємо, вчора, 12 липня, президент Українизаявив, що він запропонував прем'єруобійняти нову посаду. Вона має очолити важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером.При цьому глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно поновити Кабмін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію