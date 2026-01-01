Як змусити троянди цвісти все літо: всі секрети від експертів





Особливості літнього обрізання за групами роз



Найголовніший стимул для безперервного цвітіння троянд — це своєчасне видалення суцвіть, які вже відцвіли. Ця процедура називається літньою чисткою. Якщо зів’ялі пелюстки залишаються на кущі, рослина починає формувати плоди (насіннєвої коробочки). Біологічна програма троянди в цей момент вважає місію виконаною, і всі соки спрямовуються на дозрівання насіння, а не на закладання нових бутонів.



Популярна думка про те, що всі троянди потрібно обрізати виключно до першого п’ятилистника, є помилковою. Різні групи кущів потребують індивідуального підходу:



Шраби (високі кущові троянди). Якщо обрізати високорослий шраб за загальним правилом до першого п’ятилистника, нові бутони з’являться лише на кінцях довгих пагонів. Кущ витягнеться вгору на півтора метра і більше, а роздивитися квіти на такій висоті буде складно. Тому шраби рекомендується обрізати ярусами: нижній ярус пагонів вкорочують на 10–15 сантиметрів нижче, а наступний — трохи вище. Це дозволяє сформувати гарний, пропорційний кущ, який цвістиме по всій довжині.



Чайно-гібридні троянди. Щоб отримати велику, розкішну квітку на міцному стеблі для другої хвилі, ці кущі варто обрізати досить низько, опускаючись на кілька бруньок униз.



Плетисті (в’юнкі) троянди. Оскільки більшість із них формують суцвіття великими кистями, після завершення цвітіння необхідно зрізати всю кисть повністю до першого або другого якісного п’ятилистника.



Під час обрізання будь-якої групи троянд зріз завжди роблять гострим секатором під кутом 45 градусів на 5–7 міліметрів вище бруньки (вічка). Важливо вибирати саме ту бруньку, яка дивиться назовні, а не всередину куща, щоб пагони не перехрещувалися і крона не загущувалася. Водночас обов’язково проводять санітарну чистку, повністю видаляють слабкі, тонкі гілки, які ростуть всередину, та очищають нижню частину куща.



Гігієна розарію та догляд за ґрунтом



Догляд за трояндами після цвітіння не обмежується роботою з секатором. Важливим етапом є генеральне прибирання під кущами.



Усі опалі пелюстки та листя потрібно ретельно вичистити з землі під кущами. Залишати їх не можна, оскільки в сиру погоду вони швидко гниють і стають ідеальним розсадником для грибкових інфекцій.



Ґрунт навколо кущів необхідно регулярно розпушувати. Це руйнує щільну земляну кірку, забезпечуючи швидкий доступ кисню до кореневої системи, що значно прискорює ріст нових пагонів після обрізання.



Коріння троянди чутливе до перегріву в липневу спеку. Щоб уникнути стагнації коріння, пристовбурові кола мульчують шаром у 5–7 сантиметрів скошеною травою, компостом або подрібненою корою, що утримує вологу і захищає від перегріву.



Рясний полив проти стресу



Троянди мають глибоку кореневу систему, тому поверхневий щоденний полив приносить більше шкоди, ніж користі, створюючи вологість для грибків і не насичуючи коріння. У спекотний літній період троянди поливають один-два рази на тиждень, але дуже рясно — від 10 до 15 літрів води під кожен дорослий кущ.



Воду ллють виключно під корінь у ранкові або вечірні години. Обрізання для рослини є великим стресом, а дефіцит вологи в цей момент змусить її скидати закладені бруньки задля самозбереження.



Як правильно підживити троянди: дві різні стратегії



Для безперервного формування квітів трояндам потрібна величезна кількість поживних речовин, але тип добрив залежить від фази росту:



Одразу після обрізання першої хвилі. У цей момент рослина витратила всі сили і потребує потужного поштовху для росту нових гілок. Їй потрібен азот, фосфор і калій у рівних пропорціях (наприклад, водорозчинні добрива з формулою NPK 20-20-20 або будь-який інший комплекс для квітучих рослин). Якщо кущів у саду багато, найефективніше проводити підживлення по листу (позакоренево), створюючи бакові суміші. Для молодих кущів, посаджених поточною весною або минулою осінню, корисним буде додатковий делікатний полив під корінь розчином гумату калію або натуральним трав’яним настоєм.



Коли з бруньок пішли нові пагони і заклалися бутони.: Як тільки кущі сформували нові бутони для другої хвилі, азот повністю виключають. Подальше використання азоту змусить рослину нарощувати лише зелень, а пагони не встигнуть визріти до зими. З цього моменту троянди годують виключно фосфором і калієм (монофосфат калію, сульфат калію або деревний попіл).



Бакові суміші щоб захистити троянди від хвороб та антистрес

Літо часто супроводжується затяжними дощами, високою вологістю та сирістю, через що на трояндах з’являється чорна плямистість або борошниста роса. Навіть якщо кущі виглядають здоровими, профілактична обробка є обов’язковою.



Для економії часу та максимального ефекту досвідчені садівники поєднують підживлення, лікування та стимуляцію в один оприскувач, готуючи комплексну бакову суміш. До її складу входять:



Основне добриво. Водорозчинний комплекс із рівним вмістом макроелементів (наприклад, NPK 20-20-20).



Антистресовий препарат та стимулятор росту. Допомагає рослині миттєво оговтатися від кардинального літнього обрізання та стимулює швидке пробудження пазушних бруньок (наприклад, Мегафол, Циркон або HB-101).



Захист від хвороб (фунгіцид). Ефективний засіб для лікування та профілактики плямистостей (наприклад, Фалькон або препарати на основі міді).



Захист від шкідників (інсектицид). Обов’язковий компонент для знищення попелиці (тлі), яка масово атакує соковиті молоді бутони другої хвилі.



Мікроелементи. Якщо на листі помітні ознаки хлорозу (пожовтіння між прожилками), до суміші додають хелат заліза або комплекс мікроелементів (наприклад, Брексил чи Силіплант).



Прилипач. Спеціальний засіб, який утримує всю бакову суміш на листі, захищаючи її від швидкого змивання дощем та випаровування на сонці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кожен садівник мріє про те, щоб королева саду — троянда — прикрашала ділянку яскравими бутонами з початку літа і до перших осінніх заморозків. Більшість сучасних сортів мають генетичну здатність до повторного або безперервного цвітіння. Проте, якщо кущам бракує правильного догляду, вони швидко відцвітають і витрачають сили на нарощування зелені чи дозрівання насіння. Досвідчені агрономи та селекціонери виділяють кілька обов’язкових правил, які стимулюють утворення нових бутонів протягом усього сезону, пише ТСН Найголовніший стимул для безперервного цвітіння троянд — це своєчасне видалення суцвіть, які вже відцвіли. Ця процедура називається літньою чисткою. Якщо зів’ялі пелюстки залишаються на кущі, рослина починає формувати плоди (насіннєвої коробочки). Біологічна програма троянди в цей момент вважає місію виконаною, і всі соки спрямовуються на дозрівання насіння, а не на закладання нових бутонів.Популярна думка про те, що всі троянди потрібно обрізати виключно до першого п’ятилистника, є помилковою. Різні групи кущів потребують індивідуального підходу:Шраби (високі кущові троянди). Якщо обрізати високорослий шраб за загальним правилом до першого п’ятилистника, нові бутони з’являться лише на кінцях довгих пагонів. Кущ витягнеться вгору на півтора метра і більше, а роздивитися квіти на такій висоті буде складно. Тому шраби рекомендується обрізати ярусами: нижній ярус пагонів вкорочують на 10–15 сантиметрів нижче, а наступний — трохи вище. Це дозволяє сформувати гарний, пропорційний кущ, який цвістиме по всій довжині.Чайно-гібридні троянди. Щоб отримати велику, розкішну квітку на міцному стеблі для другої хвилі, ці кущі варто обрізати досить низько, опускаючись на кілька бруньок униз.Плетисті (в’юнкі) троянди. Оскільки більшість із них формують суцвіття великими кистями, після завершення цвітіння необхідно зрізати всю кисть повністю до першого або другого якісного п’ятилистника.Під час обрізання будь-якої групи троянд зріз завжди роблять гострим секатором під кутом 45 градусів на 5–7 міліметрів вище бруньки (вічка). Важливо вибирати саме ту бруньку, яка дивиться назовні, а не всередину куща, щоб пагони не перехрещувалися і крона не загущувалася. Водночас обов’язково проводять санітарну чистку, повністю видаляють слабкі, тонкі гілки, які ростуть всередину, та очищають нижню частину куща.Догляд за трояндами після цвітіння не обмежується роботою з секатором. Важливим етапом є генеральне прибирання під кущами.Усі опалі пелюстки та листя потрібно ретельно вичистити з землі під кущами. Залишати їх не можна, оскільки в сиру погоду вони швидко гниють і стають ідеальним розсадником для грибкових інфекцій.Ґрунт навколо кущів необхідно регулярно розпушувати. Це руйнує щільну земляну кірку, забезпечуючи швидкий доступ кисню до кореневої системи, що значно прискорює ріст нових пагонів після обрізання.Коріння троянди чутливе до перегріву в липневу спеку. Щоб уникнути стагнації коріння, пристовбурові кола мульчують шаром у 5–7 сантиметрів скошеною травою, компостом або подрібненою корою, що утримує вологу і захищає від перегріву.Троянди мають глибоку кореневу систему, тому поверхневий щоденний полив приносить більше шкоди, ніж користі, створюючи вологість для грибків і не насичуючи коріння. У спекотний літній період троянди поливають один-два рази на тиждень, але дуже рясно — від 10 до 15 літрів води під кожен дорослий кущ.Воду ллють виключно під корінь у ранкові або вечірні години. Обрізання для рослини є великим стресом, а дефіцит вологи в цей момент змусить її скидати закладені бруньки задля самозбереження.Для безперервного формування квітів трояндам потрібна величезна кількість поживних речовин, але тип добрив залежить від фази росту:Одразу після обрізання першої хвилі. У цей момент рослина витратила всі сили і потребує потужного поштовху для росту нових гілок. Їй потрібен азот, фосфор і калій у рівних пропорціях (наприклад, водорозчинні добрива з формулою NPK 20-20-20 або будь-який інший комплекс для квітучих рослин). Якщо кущів у саду багато, найефективніше проводити підживлення по листу (позакоренево), створюючи бакові суміші. Для молодих кущів, посаджених поточною весною або минулою осінню, корисним буде додатковий делікатний полив під корінь розчином гумату калію або натуральним трав’яним настоєм.Коли з бруньок пішли нові пагони і заклалися бутони.: Як тільки кущі сформували нові бутони для другої хвилі, азот повністю виключають. Подальше використання азоту змусить рослину нарощувати лише зелень, а пагони не встигнуть визріти до зими. З цього моменту троянди годують виключно фосфором і калієм (монофосфат калію, сульфат калію або деревний попіл).Бакові суміші щоб захистити троянди від хвороб та антистресЛіто часто супроводжується затяжними дощами, високою вологістю та сирістю, через що на трояндах з’являється чорна плямистість або борошниста роса. Навіть якщо кущі виглядають здоровими, профілактична обробка є обов’язковою.Для економії часу та максимального ефекту досвідчені садівники поєднують підживлення, лікування та стимуляцію в один оприскувач, готуючи комплексну бакову суміш. До її складу входять:Основне добриво. Водорозчинний комплекс із рівним вмістом макроелементів (наприклад, NPK 20-20-20).Антистресовий препарат та стимулятор росту. Допомагає рослині миттєво оговтатися від кардинального літнього обрізання та стимулює швидке пробудження пазушних бруньок (наприклад, Мегафол, Циркон або HB-101).Захист від хвороб (фунгіцид). Ефективний засіб для лікування та профілактики плямистостей (наприклад, Фалькон або препарати на основі міді).Захист від шкідників (інсектицид). Обов’язковий компонент для знищення попелиці (тлі), яка масово атакує соковиті молоді бутони другої хвилі.Мікроелементи. Якщо на листі помітні ознаки хлорозу (пожовтіння між прожилками), до суміші додають хелат заліза або комплекс мікроелементів (наприклад, Брексил чи Силіплант).Прилипач. Спеціальний засіб, який утримує всю бакову суміш на листі, захищаючи її від швидкого змивання дощем та випаровування на сонці.

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