Домашня аптечка під час війни: що варто мати під рукою

Які ризики для здоров'я варто враховувати в умовах війни

травми від вибухів та руйнування будівель;

опіки під час пожеж, від термічних та хімічних уражень;

респіраторні та шлункові інфекції, які швидко поширюються під час перебування натовпу у сховищах.

Які засоби повинні входити до базової домашньої аптечки

турнікети (щонайменше 2 штуки, але бажано по 2 на кожного члена родини);

антисептики на безспиртовій основі (наприклад, хлоргексидин);

кровоспинний (гемостатичний) бинт;

перев'язувальні матеріали (абсорбуючі серветки, бинти, пластирі);

ізраїльський бандаж;

термоковдра.

знеболювальні та жарознижувальні препарати (парацетамол, ібупрофен);

сорбенти, засоби проти діареї та для регідратації;

антигістамінні препарати;

сольовий розчин для промивання носа та очей.

Як правильно зберігати та регулярно перевіряти вміст аптечки

Як підготувати аптечку до можливих надзвичайних ситуацій

Війна в Україні багаторазово збільшує ризики для здоров’я та життя. Ніхто не може передбачити події найближчого майбутнього, тому варто бути готовими до різних ситуацій. Мова зараз піде не про курси первинної допомоги, які варто пройти кожному. Розповімо, що має бути у домашній базовій аптечці, відповідно до наших реалій сьогодення.У воєнний час українці стикаються з додатковими ризиками:Екстрена допомога може знадобитися у будь-який момент. Часу на відвідування лікаря та аптеки просто не буде. Тому важливо, щоб засоби першої допомоги завжди були під рукою.Окрім прямих наслідків обстрілів та руйнувань не забувайте про вплив на психологічний стан. Постійний стрес викликає ускладнення хронічних захворювань. Ваша аптечка на випадок війни має містити засоби, які допоможуть при переломах, порізах, опіках, отруєннях, загостреннях гіпертонії, астми тощо.Ви можете розділити аптечку на дві умовні частини. Одна буде містити ліки та матеріали для екстреної допомоги. Друга – препарати для загальної терапії. У складі аптечки на випадок війни мають бути:Такий комплект допоможе надати першу допомогу при травмах.Обов’язково зробіть невеликий запас індивідуальних препаратів, якщо маєте хронічні захворювання. Під час обстрілів та комендантської години аптеки не працюватимуть. Запасіть інші необхідні ліки в домашній аптечці:Наповнюйте аптечку після консультації у лікаря тими препаратами, які він Вам призначить. Обов’язково в кожній аптечці має бути термометр. Бажано електронний, бо ртутний може розбитися. Також покладіть антисептик для обробки рук та поверхонь.Щоб аптечка першої допомоги при війні вчасно принесла користь, не ховайте її далеко. Покладіть так, щоб малі діти не дістали, але всі дорослі члени родини мали доступ. Складіть ліки у непрозорий водонепроникний контейнер або сумку, які зможуть захистити препарати від вологи та світла.Контролюйте терміни придатності. Варто кожні 3 місяці переглядати вміст домашньої аптечки та замінювати протерміновані ліки свіжими. Підпишіть препарати, якими користуєтеся не часто. В умовах стресу складно згадати, який засіб від чого допомагає. Деякі ліки мають зберігатися у холодильнику. Під час відключень електроенергії важко дотримуватися цієї умови. Обговоріть з лікарем альтернативні способи зберігання (наприклад, термосумку з охолоджувальним елементом).Ми дали приблизний перелік того, що має бути в аптечці під час війни. Підлаштовуйте його під свої потреби та обов’язково консультуйтеся з лікарем перед придбанням препаратів.Турнікети, гемостатики та бандажі можуть врятувати життя лише тоді, коли Ви знатимете, як ними користуватися. Наполегливо радимо пройти курс домедичної допомоги, де вчать правильно діяти в екстрених ситуаціях.Коли будете робити інтернет-замовлення ліків для домашньої аптечки, купіть трохи більше препаратів. Зберіть мініверсію аптечки та покладіть її у тривожну валізу при виході. Ще краще – за можливості носіть мінімальний запас ліків та перев’язочних матеріалів з собою.Пропонуємо замовити вміст аптечки в інтернет-аптеці еТаблетка. Сервіс дозволяє бронювати ліки у будь-який зручний для Вас час. На сайті Ви можете обрати бажаного виробника, лікарську форму та дозування препарату. Фармацевти аптеки завжди готові надати консультацію за телефоном безкоштовної гарячої лінії.Забирайте заброньовані ліки протягом 48 годин після оформлення замовлення за обраною адресою. Інтернет-аптеки eTabletka раді вітати Вас у Вінниці, Козятині, Барі, Умані, Іллінцях, Білій Церкві, Тульчині, Могилів-Подільському, Томашполі, Івано-Франківську, Гайсині, Черняхові, Піщанці, Жмеринці, Літині, Києві, Фастові, Житомирі, Бердичеві, Крижополі, Немирові, Стрижавці, Тернополі, Хмельницькому.