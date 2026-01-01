Перед Днем міста у Володимирі «підлатали» Обеліск Слави

Обеліск Слави на площі Героїв у Володимирі частково підремонтували до Дня міста. На пам’ятці приклеїли гранітні плити, що відпали, аби привести її до більш охайного вигляду, пише БУГ.ЗМІ неодноразово писали про плани щодо перенесення радянського обеліска з площі Героїв. Ще у 2023 році народний депутатініціював процес його демонтажу, а у 2024 році депутати міської ради підтримали початок процедури підготовки документів для перенесення пам’ятки на Федорівське кладовище. Згодом Міністерство культури надало відповідний дозвіл на переміщення обеліска.Втім, восени 2025 року міський головаповідомив, що реалізацію цих планів поставили на паузу, а кошти наразі вважають доцільнішим спрямовувати на підтримку Збройних сил України.Тож чим завершиться багаторічна історія навколо Обеліска Слави, поки що невідомо.