У Луцьку через увімкнену без нагляду праску загорівся будинок
Сьогодні, 09:50
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку, люди не постраждали.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 13 липня, в приватному будинку на вулиці Теремнівській виникла пожежа, за викликом о 14:24 виїхали два відділення луцьких вогнеборців.
Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах, подали на гасіння два водяні стволи та ліквідували вогонь за 27 хвилин.
Причина пожежі - порушення правил експлуатації електроприладів, а саме залишена без нагляду увімкнена праска!
На щастя, ніхто не постраждав і вогонь оперативно приборкали.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 13 липня, в приватному будинку на вулиці Теремнівській виникла пожежа, за викликом о 14:24 виїхали два відділення луцьких вогнеборців.
Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах, подали на гасіння два водяні стволи та ліквідували вогонь за 27 хвилин.
Причина пожежі - порушення правил експлуатації електроприладів, а саме залишена без нагляду увімкнена праска!
На щастя, ніхто не постраждав і вогонь оперативно приборкали.
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