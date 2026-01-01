У Луцьку через увімкнену без нагляду праску загорівся будинок

У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку, люди не постраждали.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора, 13 липня, в приватному будинку на вулиці Теремнівській виникла пожежа, за викликом о 14:24 виїхали два відділення луцьких вогнеборців.Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах, подали на гасіння два водяні стволи та ліквідували вогонь за 27 хвилин.Причина пожежі - порушення правил експлуатації електроприладів, а саме залишена без нагляду увімкнена праска!На щастя, ніхто не постраждав і вогонь оперативно приборкали.