У Луцьку через увімкнену без нагляду праску загорівся будинок

У Луцьку через увімкнену без нагляду праску загорівся будинок
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку, люди не постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 13 липня, в приватному будинку на вулиці Теремнівській виникла пожежа, за викликом о 14:24 виїхали два відділення луцьких вогнеборців.

Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах, подали на гасіння два водяні стволи та ліквідували вогонь за 27 хвилин.

Причина пожежі - порушення правил експлуатації електроприладів, а саме залишена без нагляду увімкнена праска!
У Луцьку через увімкнену без нагляду праску загорівся будинок

На щастя, ніхто не постраждав і вогонь оперативно приборкали.
У Луцьку через увімкнену без нагляду праску загорівся будинок
У Луцьку через увімкнену без нагляду праску загорівся будинок
У Луцьку через увімкнену без нагляду праску загорівся будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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