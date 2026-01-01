У Луцьку спіймали 22-річного п'яного квадроцикліста
Сьогодні, 12:02
Без права керування та напідпитку: у Луцьку патрульні зупинили водія квадроцикла.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні час патрулювання на вулиці Львівській інспектори зупинили квадроцикл Segway за порушення Правил дорожнього руху.
Перевіряючи документи, патрульні встановили, що 22-річний чоловік не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Крім того, під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,99 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали за:
ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права)
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні час патрулювання на вулиці Львівській інспектори зупинили квадроцикл Segway за порушення Правил дорожнього руху.
Перевіряючи документи, патрульні встановили, що 22-річний чоловік не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Крім того, під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,99 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали за:
ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права)
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
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