У Луцьку спіймали 22-річного п'яного квадроцикліста

Без права керування та напідпитку: у Луцьку патрульні зупинили водія квадроцикла.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні час патрулювання на вулиці Львівській інспектори зупинили квадроцикл Segway за порушення Правил дорожнього руху.Перевіряючи документи, патрульні встановили, що 22-річний чоловік не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Крім того, під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,99 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали за:ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права)ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.