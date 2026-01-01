У Луцьку спіймали 22-річного п'яного квадроцикліста

У Луцьку спіймали 22-річного п'яного квадроцикліста
Без права керування та напідпитку: у Луцьку патрульні зупинили водія квадроцикла.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні час патрулювання на вулиці Львівській інспектори зупинили квадроцикл Segway за порушення Правил дорожнього руху.

Перевіряючи документи, патрульні встановили, що 22-річний чоловік не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Крім того, під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,99 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали за:

ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права)

ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
У Луцьку спіймали 22-річного п'яного квадроцикліста

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водій, патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку спіймали 22-річного п'яного квадроцикліста
Сьогодні, 12:02
У Луцьку водій «Тесли» їхав на швидкості до 150 км/год: його особу встановлює поліція
Сьогодні, 11:45
Польський міністр оборони заявив, що українці в Польщі повинні повернутись на Батьківщину і служити
Сьогодні, 11:09
ЗСУ звільнили шість сіл на Дніпропетровщині, - ЗМІ
Сьогодні, 10:43
Містом пройшла гроза: у Луцьку рятувальники показали наслідки негоди
Сьогодні, 10:08
Медіа
відео
1/8