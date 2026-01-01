На Волині діятимуть три пункти тестування на додаткову сесію НМТ





Точну кількість людей, з урахуванням безпеки, не оголошують, розповіла Алла Корнейко.



Додаткова сесія триватиме з 17 по 24 липня. Усього на Волині діятимуть три пункти тестування: у Луцьку та у Ковелі.



Алла Корнейко наголосила, аби учасники НМТ не розголошували інформацію про точні дати та місця тестування задля збереження безпеки.



Хто може взяти участь у додатковій сесії НМТ



Як зауважила Алла Корнейко, найчастіше учасники подавали заяви на додаткову сесію через те, що з поважних причин не могли прибути на іспит під час основної сесії.



"Це може бути хвороба, ДТП, смерть близької людини тощо. У такому випадку учасники мають право впродовж трьох днів включно з днем, коли мали пройти тестування, зареєструватися на додаткову сесію", — сказала Алла Корнейко.



Заяву подають на ім'я регламентної комісії Львівського регіонального центру. До неї потрібно надати документи, які підтверджують обставини, що стали на заваді вступнику прибути на свій іспит.



"Торік один з учасників не зміг вчасно прибути до пункту тестування, бо затрималася його електричка. Тому він мав надати підтверджувальний документ від Укрзалізниці, що дійсно мав їхати цим потягом, зазначити, що придбав саме такий квиток”, — пояснила вона.



Рішення про те, чи задовольнити заяву, приймають на засіданні регламентної комісії. Як розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області, комісія відмовляє у дозволі на участь у додатковій сесії, якщо документи були неналежно оформлені або ж було встановлено, що у них зазначена неправдива інформація.



"Наприклад, якщо учасник прибув запізно до пунтку тестування і звертався до лікаря за довідкою про погіршене самопочуття, але при цьому його бачили здоровим, то зрозуміло, що довідка не зовсім правдива", — зауважила Алла Корнейко.



Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими у їхніх персональних електронних кабінетах до 29 липня. Після цього вони зможуть подавати заявки на вступ до закладів вищої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на додаткову сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року зареєструвалося менше ніж 200 учасників.Точну кількість людей, з урахуванням безпеки, не оголошують, розповіла Суспільному завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в областіДодаткова сесія триватиме з 17 по 24 липня. Усього на Волині діятимуть три пункти тестування: у Луцьку та у Ковелі.Алла Корнейко наголосила, аби учасники НМТ не розголошували інформацію про точні дати та місця тестування задля збереження безпеки.Як зауважила Алла Корнейко, найчастіше учасники подавали заяви на додаткову сесію через те, що з поважних причин не могли прибути на іспит під час основної сесії."Це може бути хвороба, ДТП, смерть близької людини тощо. У такому випадку учасники мають право впродовж трьох днів включно з днем, коли мали пройти тестування, зареєструватися на додаткову сесію", — сказала Алла Корнейко.Заяву подають на ім'я регламентної комісії Львівського регіонального центру. До неї потрібно надати документи, які підтверджують обставини, що стали на заваді вступнику прибути на свій іспит."Торік один з учасників не зміг вчасно прибути до пункту тестування, бо затрималася його електричка. Тому він мав надати підтверджувальний документ від Укрзалізниці, що дійсно мав їхати цим потягом, зазначити, що придбав саме такий квиток”, — пояснила вона.Рішення про те, чи задовольнити заяву, приймають на засіданні регламентної комісії. Як розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області, комісія відмовляє у дозволі на участь у додатковій сесії, якщо документи були неналежно оформлені або ж було встановлено, що у них зазначена неправдива інформація."Наприклад, якщо учасник прибув запізно до пунтку тестування і звертався до лікаря за довідкою про погіршене самопочуття, але при цьому його бачили здоровим, то зрозуміло, що довідка не зовсім правдива", — зауважила Алла Корнейко.Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими у їхніх персональних електронних кабінетах до 29 липня. Після цього вони зможуть подавати заявки на вступ до закладів вищої освіти.

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