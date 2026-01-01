На Сумщині поліг 20-річний воїн з Волині Сергій Назарчук

На Сумщині поліг 20-річний воїн з Волині Сергій Назарчук
Назарчук Сергій Станіславович, 2006 року народження, з села Ворокомле загинув у боротьбі з ворогом.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Сергій поліг 12 липня 2026 року в окололицях східніше населеного пункту Вільна Слобода на Сумщині, виконуючи бойове завдання.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Сергія Назарчука. Не можна підібрати слів, щоб розрадити вас у важку мить горя, громада поділяє вашу втрату і скорбить разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про прибуття скорботного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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