На Сумщині поліг 20-річний воїн з Волині Сергій Назарчук
Сьогодні, 14:27
Назарчук Сергій Станіславович, 2006 року народження, з села Ворокомле загинув у боротьбі з ворогом.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Сергій поліг 12 липня 2026 року в окололицях східніше населеного пункту Вільна Слобода на Сумщині, виконуючи бойове завдання.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Сергія Назарчука. Не можна підібрати слів, щоб розрадити вас у важку мить горя, громада поділяє вашу втрату і скорбить разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про прибуття скорботного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Сергій поліг 12 липня 2026 року в окололицях східніше населеного пункту Вільна Слобода на Сумщині, виконуючи бойове завдання.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Сергія Назарчука. Не можна підібрати слів, щоб розрадити вас у важку мить горя, громада поділяє вашу втрату і скорбить разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про прибуття скорботного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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