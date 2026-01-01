Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО

У Луцьку відбулося прощання з ГероямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 14 липня, у Луцьку відбулося прощання з двома українськими захисниками — Леонідом Матвійчуком та Олександром Єдинаком, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.Матвійчук Леонід Павлович (16.10.1973 року народження) загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Нікольський Курської області російської федерації.Єдинак Олександр Євгенович (17.06.1984 року народження) загинув 21 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області російської федерації.Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.