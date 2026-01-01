Рада відправила у відставку уряд Свириденко

Юлії Свириденко.



Про це свідчить трансляція Верховної Ради, пише



За відповідну постанову проголосували 258 депутатів, проти був один парламентар, ще п'ятеро утрималися.



Перед голосуванням Свириденко виступила в парламенті, там її зустріли оплесками. На початку промови вона сказала, що хоче, аби це був «не просто звіт, а слова вдячності за підтримку й щоденну роботу».



Свириденко заявила, що за час її прем'єрства Україна отримала рішення щодо 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, відкриття перших переговорних кластерів про членство України в Євросоюзі, а також нагадала про проходження зими 2025-2026 років.



«Ми працювали у всіх регіонах, опікувалися життєво важливими питаннями: забезпеченням житлом, оплатою праці лікарів та вчителів, укриттями в школах та дитсадках, <роботою> підприємств та захистом людей. Це головне, що ми маємо робити в умовах війни. <…>



Як і рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах російських атак. росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року, — їм це не вдалося. Аби підготуватися до наступної зими, ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом нашої політики була промислова політика», — сказала Свириденко.



Напередодні сама Свириденко подала у Верховну Раду прохання про відставку. Вона казала, що Кабінет Міністрів потребує «перезавантаження», а рішення щодо її відставки «зрозуміле та об’єктивне». Водночас, за словами прем’єрки, уряд «проробив велику роботу та пройшов великий шлях».



Зазначимо, що разом із відставкою премʼєр-міністерки автоматично складає повноваження увесь склад уряду. Остаточного рішення щодо нового очільника Кабінету Міністрів наразі немає.



Перезавантаження уряду



12 липня президент анонсував кадрові зміни в уряді. Він подякував Юлії Свириденко за роботу на посаді прем'єрки та запропонував їй новий напрям роботи — «відносини з ключовим партнером». Медіа писали, що вона може замінити на посаді посолку України в США Ольгу Стефанішину.



Народний депутат Ярослав Железняк писав, що ймовірними кандидатами на посаду нового прем'єр-міністра є голова «Нафтогазу» Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та міський голова Харкова Ігор Терехов. Пізніше найбільш ймовірним кандидатом почали називати саме Корецького.



Железняк також повідомляв, що зміни можуть відбутись у Міністерстві освіти та науки, Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів (планують розділити на два окремі міністерства), Міністерстві розвитку громад та територій (планується звільнення очільника Олексія Кулеби та розділення відомства) та Міністерстві юстиції.



Свириденко на посаді прем’єра



Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем'єр-міністеркою рік тому, у липні 2025-го. До цього вона очолювала Міністерство економіки. Серед пріоритетних завдань уряду тоді називали:



зміцнення економічного потенціалу України;



розширення програм підтримки українців;



масштабування виробництва власної зброї.



У перші тижні на посаді Свириденко зазнала критики після заяви в інтерв’ю Bloomberg, що проблема корупції в Україні «перебільшена» й «надмірно акцентується». Попри це, деякі її подальші рішення антикорупційні організації схвалили.



Так, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, яку цитує «Суспільне», назвала позитивною ініціативу Свириденко щодо звільнення Олени Думи — тодішньої очільниці Агентства з розшуку та управління активами (АРМА). Також у 2025 році Кабмін призначив колишнього детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки після звернення від більш ніж 50 громадських організацій до уряду.



Як зазначає «Суспільне», попри заяви Свириденко про повне перезавантаження енергетичного сектору, це відбулося лише частково. Наглядові ради «Енергоатому» та «Оператора ГТС України» оновили, але виконувач обов’язків керівника «Енергоатому» Павло Ковтонюк, який фігурує на плівках у справі «Мідас», залишається на посаді, а Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не реформовано.



Водночас деякі співрозмовники видання кажуть, що ситуація в енергетиці за час каденції Свириденко покращилась: уряд готується до зими, а корупції в галузі стало менше.



За рік прем'єрства Свириденко Київ отримав кредит на 90 мільярдів євро, а станом на 14 липня ЄС відкрив шостий кластер переговорів про вступ України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада 14 липня підтримала постанову про відставку уряду прем’єр-міністеркиПро це свідчить трансляція Верховної Ради, пише Громадське За відповідну постанову проголосували 258 депутатів, проти був один парламентар, ще п'ятеро утрималися.Перед голосуванням Свириденко виступила в парламенті, там її зустріли оплесками. На початку промови вона сказала, що хоче, аби це був «не просто звіт, а слова вдячності за підтримку й щоденну роботу».Свириденко заявила, що за час її прем'єрства Україна отримала рішення щодо 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, відкриття перших переговорних кластерів про членство України в Євросоюзі, а також нагадала про проходження зими 2025-2026 років.«Ми працювали у всіх регіонах, опікувалися життєво важливими питаннями: забезпеченням житлом, оплатою праці лікарів та вчителів, укриттями в школах та дитсадках, <роботою> підприємств та захистом людей. Це головне, що ми маємо робити в умовах війни. <…>Як і рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах російських атак. росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року, — їм це не вдалося. Аби підготуватися до наступної зими, ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом нашої політики була промислова політика», — сказала Свириденко.Напередодні сама Свириденко подала у Верховну Раду прохання про відставку. Вона казала, що Кабінет Міністрів потребує «перезавантаження», а рішення щодо її відставки «зрозуміле та об’єктивне». Водночас, за словами прем’єрки, уряд «проробив велику роботу та пройшов великий шлях».Зазначимо, що разом із відставкою премʼєр-міністерки автоматично складає повноваження увесь склад уряду. Остаточного рішення щодо нового очільника Кабінету Міністрів наразі немає.12 липня президент анонсував кадрові зміни в уряді. Він подякував Юлії Свириденко за роботу на посаді прем'єрки та запропонував їй новий напрям роботи — «відносини з ключовим партнером». Медіа писали, що вона може замінити на посаді посолку України в США Ольгу Стефанішину.Народний депутат Ярослав Железняк писав, що ймовірними кандидатами на посаду нового прем'єр-міністра є голова «Нафтогазу», міністр енергетики, міністр оборонита міський голова Харкова. Пізніше найбільш ймовірним кандидатом почали називати саме Корецького.Железняк також повідомляв, що зміни можуть відбутись у Міністерстві освіти та науки, Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів (планують розділити на два окремі міністерства), Міністерстві розвитку громад та територій (планується звільнення очільника Олексія Кулеби та розділення відомства) та Міністерстві юстиції.Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем'єр-міністеркою рік тому, у липні 2025-го. До цього вона очолювала Міністерство економіки. Серед пріоритетних завдань уряду тоді називали:зміцнення економічного потенціалу України;розширення програм підтримки українців;масштабування виробництва власної зброї.У перші тижні на посаді Свириденко зазнала критики після заяви в інтерв’ю Bloomberg, що проблема корупції в Україні «перебільшена» й «надмірно акцентується». Попри це, деякі її подальші рішення антикорупційні організації схвалили.Так, голова антикорупційного комітету Верховної Ради, яку цитує «Суспільне», назвала позитивною ініціативу Свириденко щодо звільнення Олени Думи — тодішньої очільниці Агентства з розшуку та управління активами (АРМА). Також у 2025 році Кабмін призначив колишнього детектива НАБУна посаду голови Бюро економічної безпеки після звернення від більш ніж 50 громадських організацій до уряду.Як зазначає «Суспільне», попри заяви Свириденко про повне перезавантаження енергетичного сектору, це відбулося лише частково. Наглядові ради «Енергоатому» та «Оператора ГТС України» оновили, але виконувач обов’язків керівника «Енергоатому» Павло Ковтонюк, який фігурує на плівках у справі «Мідас», залишається на посаді, а Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не реформовано.Водночас деякі співрозмовники видання кажуть, що ситуація в енергетиці за час каденції Свириденко покращилась: уряд готується до зими, а корупції в галузі стало менше.За рік прем'єрства Свириденко Київ отримав кредит на 90 мільярдів євро, а станом на 14 липня ЄС відкрив шостий кластер переговорів про вступ України.

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