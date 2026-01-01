Сметанін йде з посади гендиректора Укроборонпрому

Герман Сметанін повідомив про завершення роботи на посаді генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість».



Про це він написав у Телеграмі, передає



«Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату», - йдеться в повідомленні.



Сметанін подякував керівництву держави, Генштабу Збройних сил України, міністрам за підтримку українського оборонно-промислового комплексу, що дозволило нашій оборонці стати однією із найсильніших і найдинамічніших у світі.



Причину свого звільнення керівник Укроборонпрому не назвав.



За словами Сметаніна, головним досягненням за час роботи стала сильна професійна команда підприємства та його виробничих майданчиків.



Він також подякував президенту України, уряду, Верховній Раді, РНБО, Генеральному штабу, Збройним силам України, силовим відомствам, а також українським зброярам, конструкторам, інженерам і партнерам, які працювали над розвитком вітчизняного оборонно-промислового комплексу.



Окремі слова вдячності Сметанін висловив рідним за підтримку та побажав новому керівнику й колективу успіхів у виконанні державної місії.



Причини своєї відставки він не уточнив.



Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів одного з підприємств "Української оборонної промисловості" у Вишневому на Київщині.



Після цього президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі та анонсував кадрові рішення.



Згодом в АТ "Українська оборонна промисловість" повідомили про звільнення двох керівників підприємств через порушення правил зберігання боєприпасів. У компанії також заявили, що винні нестимуть кримінальну відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! повідомив про завершення роботи на посаді генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість».Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ «Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату», - йдеться в повідомленні.Сметанін подякував керівництву держави, Генштабу Збройних сил України, міністрам за підтримку українського оборонно-промислового комплексу, що дозволило нашій оборонці стати однією із найсильніших і найдинамічніших у світі.Причину свого звільнення керівник Укроборонпрому не назвав.За словами Сметаніна, головним досягненням за час роботи стала сильна професійна команда підприємства та його виробничих майданчиків.Він також подякував президенту України, уряду, Верховній Раді, РНБО, Генеральному штабу, Збройним силам України, силовим відомствам, а також українським зброярам, конструкторам, інженерам і партнерам, які працювали над розвитком вітчизняного оборонно-промислового комплексу.Окремі слова вдячності Сметанін висловив рідним за підтримку та побажав новому керівнику й колективу успіхів у виконанні державної місії.Причини своєї відставки він не уточнив.Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів одного з підприємств "Української оборонної промисловості" у Вишневому на Київщині.Після цього президентдоручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі та анонсував кадрові рішення.Згодом в АТ "Українська оборонна промисловість" повідомили про звільнення двох керівників підприємств через порушення правил зберігання боєприпасів. У компанії також заявили, що винні нестимуть кримінальну відповідальність.

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