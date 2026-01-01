У луцьких університетах суттєво зросла вартість навчання. ВІДЕО





На окремих спеціальностях повна вартість чотирирічного бакалаврату становить орієнтовно до 200 тисяч гривень, - про це повідомляє



Як формується ціна на контракт в ЛНТУ та ВНУ

Формування вартості навчання залежить від розрахованого обсягу витрат закладу на надання освітньої послуги одному студенту. Зі слів заступниці відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ Ірини Бандури, до цієї суми входять зарплата працівників, комунальні послуги та утримання навчальних корпусів і аудиторій.



"Наш економічний відділ розраховує ці показники залежно від витрат на навчання одного студента, щоб їх можна було перекрити. Вартість розраховується по кожному університету окремо, і вона відрізняється в кожного", — зазначає заступниця.



Цього року мінімальна ціна контракту на бакалавраті в ЛНТУ становить 40 200 грн за рік (торік для технічних напрямків було 32 200 грн). На спеціальностях, які мають більший попит, річна вартість сягає 47 800 грн. Навчання на заочній формі — орієнтовно 80% від вартості денної.



Відповідальна секретарка приймальної комісії ВНУ Наталія Петрушко зауважила, що університет теж не може встановлювати ціну, нижчу за мінімально визначений державний поріг.



Популярними спеціальностяи у закладі є право, міжнародні відносини, економіка, маркетинг, підприємництво, фінанси, банківська справа та страхування.



Для порівняння — вартість за спеціальністю "Право" у ВНУ в 2026 році вартує 49 800 грн. торік було 39 400 грн.



Державна підтримка і думка вступників

Окрім бюджетних місць, для вступників із високими результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) передбачені державні освітні гранти, які частково покривають вартість контрактного навчання. Окремі спеціальності (зокрема будівництво, цивільна інженерія, електроенергетика, електромеханіка) мають особливу підтримку держави.



Абітурієнт Олег Гурський розповів, що обирає факультет бізнесу та права у ЛНТУ і розраховує на пільговий вступ: "У мене тато має УБД, то я думаю, що пройду. А якщо не пройду, то буду подавати на інші факультети".



Його мама Анна Марчук вже цікавилася вартістю навчання цього року і вважає цьогорічні ціни доступними: "Освіта — це дитяче майбутнє. Якщо подивитися на наші ціни і куди ми йдемо, в Європу, на даний момент — це не дуже дорого".



Вступник Володимир має середній бал НМТ 146. Хлопець розглядає для вступу інженерний напрямок: "Ще точно не вирішив, куди пощастить із прохідним балом. У коледжі щороку по договору ціна збільшувалася від 25 тисяч на першому курсі. Звичайно, що важко".



Мама абітурієнта Наталія Сподарик приїхала у Луцьк з міста Сокаль Львівської області: "Нас задовольняє форма навчання — від 30 до 40 тисяч, ми так розраховували в рік. Філологія англійська. Наша сім’я може собі це дозволити. В інших областях набагато дорожче".



Обсяги держзамовлення і терміни прийому документів

Подача електронних заяв на вступ до університетів на бакалаврат триватиме з 19 липня до 1 серпня.



У ВНУ імені Лесі Українки абітурієнтам пропонують 77 освітньо-професійних програм та 69 спеціальностей. У ЛНТУ цьогоріч функціонує 60 освітніх програм на бакалавраті та 52 на магістратурі. За словами Ірини Бандури, дані про розподіл державного замовлення за широким конкурсом внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).



"Цього року максимальний обсяг держзамовлення на бакалавраті становить 1020 осіб на денній формі навчання і 220 осіб на заочній. Торік ця цифра була більшою на 70 людей. Державне замовлення за фіксованими конкурсними пропозиціями (дизайн, архітектура, фізична культура) буде доведене закладам освіти до моменту подачі електронних заяв", — сказала вона.



Загалом торік до ЛНТУ на бакалаврат та магістратуру зарахували 3665 студентів. Цьогоріч у закладі очікують збереження або зростання цих показників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року вартість навчання на денній формі у Луцькому національному технічному університеті (ЛНТУ) зросла на 30%, а у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (ВНУ) — на 20%.На окремих спеціальностях повна вартість чотирирічного бакалаврату становить орієнтовно до 200 тисяч гривень, - про це повідомляє Суспільне. Формування вартості навчання залежить від розрахованого обсягу витрат закладу на надання освітньої послуги одному студенту. Зі слів заступниці відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ, до цієї суми входять зарплата працівників, комунальні послуги та утримання навчальних корпусів і аудиторій."Наш економічний відділ розраховує ці показники залежно від витрат на навчання одного студента, щоб їх можна було перекрити. Вартість розраховується по кожному університету окремо, і вона відрізняється в кожного", — зазначає заступниця.Цього року мінімальна ціна контракту на бакалавраті в ЛНТУ становить 40 200 грн за рік (торік для технічних напрямків було 32 200 грн). На спеціальностях, які мають більший попит, річна вартість сягає 47 800 грн. Навчання на заочній формі — орієнтовно 80% від вартості денної.Відповідальна секретарка приймальної комісії ВНУзауважила, що університет теж не може встановлювати ціну, нижчу за мінімально визначений державний поріг.Популярними спеціальностяи у закладі є право, міжнародні відносини, економіка, маркетинг, підприємництво, фінанси, банківська справа та страхування.Для порівняння — вартість за спеціальністю "Право" у ВНУ в 2026 році вартує 49 800 грн. торік було 39 400 грн.Окрім бюджетних місць, для вступників із високими результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) передбачені державні освітні гранти, які частково покривають вартість контрактного навчання. Окремі спеціальності (зокрема будівництво, цивільна інженерія, електроенергетика, електромеханіка) мають особливу підтримку держави.Абітурієнтрозповів, що обирає факультет бізнесу та права у ЛНТУ і розраховує на пільговий вступ: "У мене тато має УБД, то я думаю, що пройду. А якщо не пройду, то буду подавати на інші факультети".Його мамавже цікавилася вартістю навчання цього року і вважає цьогорічні ціни доступними: "Освіта — це дитяче майбутнє. Якщо подивитися на наші ціни і куди ми йдемо, в Європу, на даний момент — це не дуже дорого".Вступникмає середній бал НМТ 146. Хлопець розглядає для вступу інженерний напрямок: "Ще точно не вирішив, куди пощастить із прохідним балом. У коледжі щороку по договору ціна збільшувалася від 25 тисяч на першому курсі. Звичайно, що важко".Мама абітурієнтаприїхала у Луцьк з міста Сокаль Львівської області: "Нас задовольняє форма навчання — від 30 до 40 тисяч, ми так розраховували в рік. Філологія англійська. Наша сім’я може собі це дозволити. В інших областях набагато дорожче".Обсяги держзамовлення і терміни прийому документівПодача електронних заяв на вступ до університетів на бакалаврат триватиме з 19 липня до 1 серпня.У ВНУ імені Лесі Українки абітурієнтам пропонують 77 освітньо-професійних програм та 69 спеціальностей. У ЛНТУ цьогоріч функціонує 60 освітніх програм на бакалавраті та 52 на магістратурі. За словами Ірини Бандури, дані про розподіл державного замовлення за широким конкурсом внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)."Цього року максимальний обсяг держзамовлення на бакалавраті становить 1020 осіб на денній формі навчання і 220 осіб на заочній. Торік ця цифра була більшою на 70 людей. Державне замовлення за фіксованими конкурсними пропозиціями (дизайн, архітектура, фізична культура) буде доведене закладам освіти до моменту подачі електронних заяв", — сказала вона.Загалом торік до ЛНТУ на бакалаврат та магістратуру зарахували 3665 студентів. Цьогоріч у закладі очікують збереження або зростання цих показників.

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