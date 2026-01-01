Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 15 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 15 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 15 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 15 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Область

Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцьких університетах суттєво зросла вартість навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Зачинилася і не могла підвестися: у Луцьку медики та рятувальники через балкон дісталися до жінки
Сьогодні, 20:38
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 15 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині розпочалися ексгумаційні роботи
Сьогодні, 19:00
Сметанін йде з посади гендиректора Укроборонпрому
Сьогодні, 18:07
Медіа
відео
1/8