Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 15 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 15 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.



Область



Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 15 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза

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