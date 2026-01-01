У Польщі чоловік жорстоко побив перехожого, бо сприйняв його за українця



Потерпілий, який виявився поляком, зазнав серйозних травм голови, носа та щелепи.



Про це повідомляє



Інцидент стався 11 липня близько 14-ї години за місцевим часом неподалік центру міста. За даними поліції, невідомий чоловік підійшов до місцевого жителя, який розмовляв телефоном, вдарив його і став ображати, заявляючи, що «його місце не в Польщі».



За словами представника поліції Лодзі Максиміліана Ясяка, зі свідчень потерпілого випливає, що нападник вважав його українцем. Під час нападу чоловік завдав жертві щонайменше два удари по голові. Потерпілого госпіталізували з переломами носа та травмами щелепи.



Наступного дня постраждалий подав заяву до поліції.



Правоохоронці вилучили записи камер відеоспостереження та проводять пошуки нападника. Після його затримання буде визначено остаточну правову кваліфікацію злочину та мотиви дій.



Інцидент стався на тлі зростання кількості нападів та словесної агресії щодо українців у Польщі, що останнім часом викликає дедалі більшу стурбованість польської влади та громадських організацій.



Як повідомляв Укрінформ, українська сторона звернулася до польських правоохоронців через цькування українських дітей в автобусі у Бєльсько-Бялій, підозрюваного вже затримали.



У польському Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного громадянина України після того, як почула, що він розмовляє телефоном українською мовою.



Польська поліція затримала у Познані двох чоловіків через антиукраїнський інцидент. Вони намагалися потрапити до офісу української компанії, щоб з'ясувати, чи працівники «не підтримують Степана Бандеру».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція польського міста Лодзь розшукує чоловіка, який жорстоко побив перехожого, помилково прийнявши його за громадянина України.Потерпілий, який виявився поляком, зазнав серйозних травм голови, носа та щелепи.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Rmf24.Інцидент стався 11 липня близько 14-ї години за місцевим часом неподалік центру міста. За даними поліції, невідомий чоловік підійшов до місцевого жителя, який розмовляв телефоном, вдарив його і став ображати, заявляючи, що «його місце не в Польщі».За словами представника поліції Лодзі Максиміліана Ясяка, зі свідчень потерпілого випливає, що нападник вважав його українцем. Під час нападу чоловік завдав жертві щонайменше два удари по голові. Потерпілого госпіталізували з переломами носа та травмами щелепи.Наступного дня постраждалий подав заяву до поліції.Правоохоронці вилучили записи камер відеоспостереження та проводять пошуки нападника. Після його затримання буде визначено остаточну правову кваліфікацію злочину та мотиви дій.Інцидент стався на тлі зростання кількості нападів та словесної агресії щодо українців у Польщі, що останнім часом викликає дедалі більшу стурбованість польської влади та громадських організацій.Як повідомляв Укрінформ, українська сторона звернулася до польських правоохоронців через цькування українських дітей в автобусі у Бєльсько-Бялій, підозрюваного вже затримали.У польському Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного громадянина України після того, як почула, що він розмовляє телефоном українською мовою.Польська поліція затримала у Познані двох чоловіків через антиукраїнський інцидент. Вони намагалися потрапити до офісу української компанії, щоб з'ясувати, чи працівники «не підтримують Степана Бандеру».

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