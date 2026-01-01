15 липня на Волині: гортаючи календар

15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців, а у світі – Всесвітній день навичок молоді.

Сьогодні відзначає свій день народження активіст Назар Грищук. Вітаємо!

Іменинники цього дня - це чоловіки з іменами Василь, Володимир, Петро. Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.

Декілька цікавих фактів з історії краю, що відбулися 15 липня у різні роки:

- 15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.

- У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.

Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.

- У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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