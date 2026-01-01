15 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців, а у світі – Всесвітній день навичок молоді.Сьогодні відзначає свій день народження активіст. Вітаємо!Іменинники цього дня - це чоловіки з іменами Василь, Володимир, Петро. Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.Декілька цікавих фактів з історії краю, що відбулися 15 липня у різні роки:- 15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.- У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.- У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».