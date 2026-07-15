Україна виготовляє 10 мільйонів дронів на рік, - Зеленський

Україна виготовляє 10 мільйонів дронів на рік, - Зеленський
В центрі Києва відбулися урочистості з нагоди Дня Української Державності і Хрещення Київської Русі-України. Участь у заході брали представники державної влади, військові, духовенство, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лідери країн Європи: Молдови, Румунії, Албанії, Хорватії, Словенії. Також були присутні представники Чорногорії, Іспанії, Франції, спеціальний посланець Святого престолу Маттео Зуппі.

У виступі перед гостями президент Володимир Зеленський сказав, що Україна поважає свою історію, але не фокусується на тій історії, що була, а працює над тією, яка буде. Україна працює над державою, яка зможе, пише LB.ua.

Зеленський зазначив, що Україна не боїться слова «вперше». Учора українські воїни вперше брали участь у святковому параді на Єлисейських полях. Уперше бойові пілоти на літаках Mirage летіли над Парижем. Україна і Європа вперше творитимуть антибалістичний щит – проєкт «Фрея» розпочато.

Україна вперше наближається до виробництва ракет до систем ППО Patriot і може стати третьою державою світу, яка має таку можливість. Зеленський подякував за це американському лідеру Дональду Трампу.

Українські розробки вже долають відстані, недосяжні раніше.

«2884 кілометри. Це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція, історична точність. І на відміну від Росії, яка воює з будинками, з храмами, Україна б'є по спонсорах цієї війни та інструментах, які допомагають йому вбивають людей», – сказав президент.

Він додав, що недосяжних цілей для України уже немає. 500 українських дронів на добу і танкери й НПЗ відчули, що не треба зазіхати на українську державність.

Зеленський наголосив: головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. І додав, що зараз країна виробляє 10 мільйонів дронів на рік.

«І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами», – сказав він.

Окремо президент додав, що українські перехоплювачі збивають уже 90 % шахедів. Вони бережуть українські життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Реанімація в аптеці: у Луцьку медики врятували чоловікові життя
Сьогодні, 15:26
Транспорт має бути з кондиціонерами: у Луцьку шукають перевізників для трьох маршрутів
Сьогодні, 15:09
Україна виготовляє 10 мільйонів дронів на рік, - Зеленський
Сьогодні, 14:38
Український дрон влучив у російський ударний вертоліт
Сьогодні, 14:08
ЄС не даватиме захист українцям, які втікають від мобілізації
Сьогодні, 13:43
Медіа
відео
1/8