Український дрон влучив у російський ударний вертоліт





Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, пише



За його словами, гелікоптер збили близько 10 ранку військові 427 окремої бригади безпілотних систем «Рарог» в районі населеного пункту Вязове на Бєлгородщині.



Мі-28 — російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах. Він оснащений 30-мм гарматою, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові уразили російський вертоліт Мі-28 у польоті над Бєлгородською областю.Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, пише Громадське За його словами, гелікоптер збили близько 10 ранку військові 427 окремої бригади безпілотних систем «Рарог» в районі населеного пункту Вязове на Бєлгородщині.Мі-28 — російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах. Він оснащений 30-мм гарматою, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами.

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