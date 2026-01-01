Український дрон влучив у російський ударний вертоліт
Сьогодні, 14:08
Українські військові уразили російський вертоліт Мі-28 у польоті над Бєлгородською областю.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, пише Громадське.
За його словами, гелікоптер збили близько 10 ранку військові 427 окремої бригади безпілотних систем «Рарог» в районі населеного пункту Вязове на Бєлгородщині.
Мі-28 — російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах. Він оснащений 30-мм гарматою, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами.
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Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, пише Громадське.
За його словами, гелікоптер збили близько 10 ранку військові 427 окремої бригади безпілотних систем «Рарог» в районі населеного пункту Вязове на Бєлгородщині.
Мі-28 — російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах. Він оснащений 30-мм гарматою, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами.
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