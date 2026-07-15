ЄС не даватиме захист українцям, які втікають від мобілізації





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"Визнаючи одночасно і необхідність захистити переміщених осіб, і потребу України оборонятися від Росії, яка веде протиправну загарбницьку війну, країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист слід надавати лише тим, хто виконує свої військові обов'язки в Україні", - йдеться в повідомленні.



Тимчасовий захист для українців у ЄС планують продовжити до 4 березня 2028 року, але його не надаватимуть новоприбулим військовозобов'язаним українським громадянам, які втікають від мобілізації.



"Беручи до уваги оборонні потреби України, подальший тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконав вимоги щодо своїх військових обов'язків в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових претендентів на отримання тимчасового захисту. Воно не буде стосуватися тих, хто вже має тимчасовий захист у ЄС", – уточнили у заяві.



Видання зазначає, що на практиці для отримання тимчасового захисту треба буде довести відсутність проблем з обліком та службою – наприклад, показавши паспорт з українським штампом, що підтверджує легальний перетин кордону на виїзд, або ж надати паперовий чи електронний документ, який підтверджує виконання передбачених законом зобов'язань щодо військової служби.



Затвердження на рівні послів є проміжним кроком у процедурі. Офіційне затвердження рішення очікується пізніше у липні.



26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців вже у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посли ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців, але також ухвалили рішення, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише, якщо не матимуть проблем з військово-обліковими документами.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС."Визнаючи одночасно і необхідність захистити переміщених осіб, і потребу України оборонятися від Росії, яка веде протиправну загарбницьку війну, країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист слід надавати лише тим, хто виконує свої військові обов'язки в Україні", - йдеться в повідомленні.Тимчасовий захист для українців у ЄС планують продовжити до 4 березня 2028 року, але його не надаватимуть новоприбулим військовозобов'язаним українським громадянам, які втікають від мобілізації."Беручи до уваги оборонні потреби України, подальший тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконав вимоги щодо своїх військових обов'язків в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових претендентів на отримання тимчасового захисту. Воно не буде стосуватися тих, хто вже має тимчасовий захист у ЄС", – уточнили у заяві.Видання зазначає, що на практиці для отримання тимчасового захисту треба буде довести відсутність проблем з обліком та службою – наприклад, показавши паспорт з українським штампом, що підтверджує легальний перетин кордону на виїзд, або ж надати паперовий чи електронний документ, який підтверджує виконання передбачених законом зобов'язань щодо військової служби.Затвердження на рівні послів є проміжним кроком у процедурі. Офіційне затвердження рішення очікується пізніше у липні.26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік.Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців вже у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

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