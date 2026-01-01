У Луцьку зростуть тарифи на вивезення сміття
Сьогодні, 13:05
У Луцьку зростуть тарифи на вивезення та обробку побутових відходів. Послуга стане дорожчою з серпня.
Відповідне рішення у середу, 15 липня, ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради, пише misto.media.
Нові тарифи діятимуть після завершення чинних з 1 серпня 2026 року. Їх переглянули через подорожчання пального, зростання витрат на зарплати, податки та обслуговування техніки.
Дизпаливо, яке використовує підприємство, подорожчало більш ніж на 80%, а бензин — майже на половину. Це вплинуло на собівартість послуг.
Тариф складається з кількох частин: збирання, перевезення, обробки і захоронення відходів. Всі ці складові також подорожчали.
Нові тарифи
Для населення Луцька (за одну особу на місяць):
багатоквартирні будинки — 80, 39 грн (чинний тариф — 61,16 грн);
будинки індивідуальної забудови — 81, 88 грн (чинний тариф — 62,89 грн);
видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).
Для населення Луцької міської територіальної громади (крім Луцька):
багатоквартирні будинки — 54,25 грн (чинний тариф — 39,30 грн);
будинки індивідуальної забудови — 58,09 грн (чинний тариф — 42,09 грн);
видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).
Для інших споживачів:
перевезення і видалення побутових відходів — 325,72 грн/м³ (чинний тариф — 236,44 грн/м³);
видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).
У міськраді кажуть, що в тариф заклали і прибуток підприємства, який спрямують на оновлення техніки та інші витрати, передбачені інвестпрограмою.
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Відповідне рішення у середу, 15 липня, ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради, пише misto.media.
Нові тарифи діятимуть після завершення чинних з 1 серпня 2026 року. Їх переглянули через подорожчання пального, зростання витрат на зарплати, податки та обслуговування техніки.
Дизпаливо, яке використовує підприємство, подорожчало більш ніж на 80%, а бензин — майже на половину. Це вплинуло на собівартість послуг.
Тариф складається з кількох частин: збирання, перевезення, обробки і захоронення відходів. Всі ці складові також подорожчали.
Нові тарифи
Для населення Луцька (за одну особу на місяць):
багатоквартирні будинки — 80, 39 грн (чинний тариф — 61,16 грн);
будинки індивідуальної забудови — 81, 88 грн (чинний тариф — 62,89 грн);
видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).
Для населення Луцької міської територіальної громади (крім Луцька):
багатоквартирні будинки — 54,25 грн (чинний тариф — 39,30 грн);
будинки індивідуальної забудови — 58,09 грн (чинний тариф — 42,09 грн);
видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).
Для інших споживачів:
перевезення і видалення побутових відходів — 325,72 грн/м³ (чинний тариф — 236,44 грн/м³);
видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).
У міськраді кажуть, що в тариф заклали і прибуток підприємства, який спрямують на оновлення техніки та інші витрати, передбачені інвестпрограмою.
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