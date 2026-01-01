П'яний 15-річний лучанин на авто збив 18-річну дівчину
Сьогодні, 12:34
Поблизу Луцька 14 липня сталась дорожньо-транспортна пригода з травмованою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Лучанин, 2011 року народження, сів за кермо ВАЗ. Рухаючись у Великому Омелянику, хлопець скоїв наїзд на пішохідку, 2008 року народження. Дівчина отримала черепно-мозкову травму й рани, була ушпиталена в медзаклад.
А в Боратині вчора на незареєстрованому скутері їхали мешканці Луцького району: водій 2010 року народження, два пасажири 2009 та 2010 років народження. Під час руху скутерист не надав переваги в русі водію Škoda Octavia. Внаслідок ДТП керманич скутера та один з пасажирів отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.
Усі обставини аварій розслідують поліцейські, відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Лучанин, 2011 року народження, сів за кермо ВАЗ. Рухаючись у Великому Омелянику, хлопець скоїв наїзд на пішохідку, 2008 року народження. Дівчина отримала черепно-мозкову травму й рани, була ушпиталена в медзаклад.
А в Боратині вчора на незареєстрованому скутері їхали мешканці Луцького району: водій 2010 року народження, два пасажири 2009 та 2010 років народження. Під час руху скутерист не надав переваги в русі водію Škoda Octavia. Внаслідок ДТП керманич скутера та один з пасажирів отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.
Усі обставини аварій розслідують поліцейські, відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.
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