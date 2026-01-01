Підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Повха
Сьогодні, 12:05
Скорботна звістка надійшла у Ковельську громаду: результати експертизи ДНК засвідчили загибель воїна, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Життя ковельчанина, гранатометника 1-го штурмового відділення 3-ї штурмової роти військової частини А4945, солдата Повха Андрія Андрійовича (24.09.1988 р.н.) обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Життя ковельчанина, гранатометника 1-го штурмового відділення 3-ї штурмової роти військової частини А4945, солдата Повха Андрія Андрійовича (24.09.1988 р.н.) обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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