Підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Повха





Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.



"Життя ковельчанина, гранатометника 1-го штурмового відділення 3-ї штурмової роти військової частини А4945, солдата Повха Андрія Андрійовича (24.09.1988 р.н.) обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.



Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скорботна звістка надійшла у Ковельську громаду: результати експертизи ДНК засвідчили загибель воїна, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти.Про це повідомив міський голова"Життя ковельчанина, гранатометника 1-го штурмового відділення 3-ї штурмової роти військової частини А4945, солдата(24.09.1988 р.н.) обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

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