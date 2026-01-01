У дні «Фронтери» Укрзалізниця запускає додатковий поїзд до Луцька

У дні «Фронтери» Укрзалізниця запускає додатковий поїзд до Луцька
У дні проведення міжнародного літературного фестивалю "Фронтера" у Луцьку, 25 та 26 липня, з Києва до обласного центру Волині курсуватиме додатковий швидкісний поїзд інтерсіті №755/756 Київ-Луцьк.

Про це 15 липня повідомили в Укрзалізниці, пише Суспільне.

"Frontera Express матиме поетичні паузи на борту читаннями поезії наживо. У кожному вагоні суботнього рейсу Київ-Луцьк на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки від "Фронтери", видавництвa "Лабораторія" та УЗ", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Поїзд вирушатиме з Києва о 07:00, зупинятиметься в Рівному о 11:15 – 11:17 та прибуватиме до Луцька о 12:44. Зворотно поїзд вирушатиме з Луцька о 15:49, з Рівного о 17:00 – 17:02, у Києві о 21:15.

Довідково: раніше на напрямку Київ-Луцьк курсував щоденний поїзд Skoda, який наразі перебуває на плановому ремонті та повернеться наприкінці року. Для призначення додаткового поїзда в піковий період використовується поїзд Hyundai.

Програма фестивалю "Фронтера" 25 липня (субота)

11:00–11:20 — Відкриття фестивалю і промова Валерія Пузіка.

11:20–12:20 — "Хто такі «ми»", поетичні читання за участі Ольги Ольхової, Любові Якимчук, Василя Карпґюка, Ігоря Мітрова.

12:25–13:20 — Фокусна дискусія "Межі причетності. Відчувати своїх" за участі Павла Деревґянка, Галини Крук та Хуана Антоніо Берньє. Модеруватиме Мирослава Барчук.

13:25–14:10 — "Довга історія причетності. Публічне інтерв'ю з Наталією Старченко". Модеруватиме Микита Москалюк.

14:20–15:15 — "Коли кількох сторінок стає достатньо: важливі сенси малої форми" за участі Валерія Пузіка, Олександра Бойченка та Марії Придьми. Модеруватиме Тетяна Петренко.

15:25–16:45 — "Майже інтелектуальне шоу" від "Підпільного стендапу" за участі Насті Зухвалої, Єгора Шатайла, Юри Коломійця та таємного гостя / гості. Ведучим події буде Свят Загайкевич.

17:00–18:05 — Фокусна дискусія "Межі причетності. Мовити про себе" за участі Данила Лубківського, Вівіан Лавін та таємного гостя/гості. Модеруватиме Роксана Тужанська.

18:15–18:50 — "Echoes / Відлуння. Перформанс солідарності" за участі поетки та ветеранки Олени Герасим'юк та іноземних учасників і учасниць фестивалю.

19:00–20:00 — "Артем Чех, Олександр Бойченко: бесіда про нові тексти, відповідальність та безвідповідальність".

20:10–20:55 — "Читати призначено: книжкові рецепти на будь-який випадок" за участі Макса Кідрука та Яни Брензей. Модеруватиме Настя Зухвала.

21:00–22:00 — концерт Thekomakoma.

Програма фестивалю "Фронтера" 26 липня (неділя)

11:00–12:10 — "СучЦукрМуз: як звучить література? Запис подкасту" за участі Артема Чеха та секретного гостя / гості.

12:20–13:15 — "Час фентезі й фантастики" за участі Світлани Тараторіної, Павла Деревʼянко та Макса Кідрука. Модеруватиме Кирило Лукаш.

13:25–14:20 — "Людина всередині системи" за участі Едуарда Андрющенка, Жуана Піна та Міколая Ґринберґа. Модеруватиме Анастасія Левкова.

14:30–15:30 — Фокусна дискусія "Межі причетності. Незмиреність" за участі Євгена Ліра, Любові Якимчук та Євгена Шибалова. Модеруватиме Максим Щербина.

15:40–16:40 — "Медіа як простір пам'яті" за участі Мирослави Барчук, Йоріса Ляєндайка, Севгіль Мусаєвої та Тараса Прокопишина. Модеруватиме Юлія Тимошенко.

16:50–17:20 — "«Ні, ні, я не ту кохав!», але тепер хором. Музична пауза під популярні волинські шлягери від хору «Оранта»".

17:30–18:50 — фокусна дискусія "Межі причетності. Хто ми – і чи хочемо це знати?" за участі Світлани Одинець, Олесі Островосько-Лютої та Тараса Лютого. Модеруватиме Софія Кочмар.

18:55–19:55 — "Хто такі «ми» завтра". Поетичні читання за участі Валерія Пузіка, Галини Крук, Хуана Антоніо Берньє та Марії Сотомайор.

20:00–20:40 — "Бути причетними. Публічна розмова" за участі Яніни Соколової і Вахтанґа Кебуладзе. Модеруватиме Яна Брензей.

21:00–22:00 — концерт секретного гостя / гості.

Організатори наголосили, що через воєнний стан у програмі можливі зміни. Програми дитячої сцени та зони автограф-сесій оприлюднять окремо. Події фестивалю проходитимуть українською та англійською мовами із перекладом, усі заходи проводитимуть із дотриманням вимог безпеки, а на локації буде облаштоване укриття.

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Теги: Луцьк, Фронтера
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