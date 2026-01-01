Як працює соціальна пральня у Луцьку. ВІДЕО





Пральня відчинена щодня. Скористатися нею можуть усі, кому це потрібно. Послуга для людей — безплатна, розповіла Анастасія Марків.



17-річний Євгеній Стельмах у соціальну пральню прийшов вперше. Хлопець — вихованець громадської організації "Спеціальна Олімпіада України", яка опікується людьми з інвалідністю.



"Сьогодні приніс речі: штани, футболки. Форма. Тут якісно і швидко", — каже Євгеній Стельмах.



Як зауважила директорка підрозділу "Спеціальної Олімпіади" України Катерина Свіщева, їхні спортсмени постійно перебувають на тренуваннях і змаганнях, через що назбирується велика кількість форм і взуття, які потрібно прати. Тому підтримка благодійної організації, з її слів, дуже цінна.



"Ми вже не перший раз тут. Тут зовсім інша техніка, ніж вдома. Приніс свої речі. Ось наколінники й налокітники, які допомагають не травмувати коліна і лікті, їх треба часто прати", — сказав відвідувач соціальної пральні Микита Кондрашов.



Соціальна працівниця Тетяна Лаврик приймає одяг, реєструє людей та разом із волонтерами займається пранням. Каже: переважно приносять одяг після зими —куртки, штани, теплі речі.



"Якщо до нас приходять дві сім'ї або це одна велика сім'я, ми розділяємо їх речі на чорні, білі та кольорові. У нас є спеціальні мішечки, ми їх просто підписуємо і тоді вже потім назад складаємо", — говорить Тетяна Лаврик.



Зі слів проєктної менеджерки "Карітас-Спес Луцьк" Анастасії Марків, у пральні є все необхідне — три пральні машини, порошки та кондиціонери для білизни. Обладнання придбали за кошти благодійників.



"Всі охочі, неважливо від категорії вразливості, мають змогу залишити тут свої речі, щоб ми їх попрали. Ми приймаємо всіх людей, які відчувають таку потребу, але з певних причин чи обставин не мають можливості зробити це самотужки", — каже Анастасія Марків.



У пральню приймають будь-який одяг і постіль, окрім спідньої білизни. Випране віддають у той же день, додала Анастасія Марків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 322 людини скористалися послугами соціальної пральні, яка три місяці працює у Луцьку на базі організації "Карітас-Спес Луцьк".Пральня відчинена щодня. Скористатися нею можуть усі, кому це потрібно. Послуга для людей — безплатна, розповіла Суспільному проєктна менеджерка17-річнийу соціальну пральню прийшов вперше. Хлопець — вихованець громадської організації "Спеціальна Олімпіада України", яка опікується людьми з інвалідністю."Сьогодні приніс речі: штани, футболки. Форма. Тут якісно і швидко", — каже Євгеній Стельмах.Як зауважила директорка підрозділу "Спеціальної Олімпіади" Україниїхні спортсмени постійно перебувають на тренуваннях і змаганнях, через що назбирується велика кількість форм і взуття, які потрібно прати. Тому підтримка благодійної організації, з її слів, дуже цінна."Ми вже не перший раз тут. Тут зовсім інша техніка, ніж вдома. Приніс свої речі. Ось наколінники й налокітники, які допомагають не травмувати коліна і лікті, їх треба часто прати", — сказав відвідувач соціальної пральні Микита Кондрашов.Соціальна працівницяприймає одяг, реєструє людей та разом із волонтерами займається пранням. Каже: переважно приносять одяг після зими —куртки, штани, теплі речі."Якщо до нас приходять дві сім'ї або це одна велика сім'я, ми розділяємо їх речі на чорні, білі та кольорові. У нас є спеціальні мішечки, ми їх просто підписуємо і тоді вже потім назад складаємо", — говорить Тетяна Лаврик.Зі слів проєктної менеджерки "Карітас-Спес Луцьк" Анастасії Марків, у пральні є все необхідне — три пральні машини, порошки та кондиціонери для білизни. Обладнання придбали за кошти благодійників."Всі охочі, неважливо від категорії вразливості, мають змогу залишити тут свої речі, щоб ми їх попрали. Ми приймаємо всіх людей, які відчувають таку потребу, але з певних причин чи обставин не мають можливості зробити це самотужки", — каже Анастасія Марків.У пральню приймають будь-який одяг і постіль, окрім спідньої білизни. Випране віддають у той же день, додала Анастасія Марків.

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