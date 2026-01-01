Росія вдарила по АЗС на Житомирщині

Росія вдарила по АЗС на Житомирщині
Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці, 15 липня, під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді.

Про це заявив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Малина Олександр Ситайло уточнив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

"Медичні працівники надають усю необхідну медичну допомогу та вживають усіх можливих заходів для стабілізації стану постраждалих із збереженням їхнього життя", - наголосив Ситайло.
Росія вдарила по АЗС на Житомирщині

Це вже не перша атака Росії на АЗС у Житомирській області. Попередня сталася вранці 14 липня.

У Малині два "шахеди" вдарили по автозаправній станції в одному з житлових масивів міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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Теги: Житомирщина
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