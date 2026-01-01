Росія вдарила по АЗС на Житомирщині

Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці, 15 липня, під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді.Про це заявив очільник Житомирської ОВА"Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться в повідомленні.Міський голова Малинауточнив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані."Медичні працівники надають усю необхідну медичну допомогу та вживають усіх можливих заходів для стабілізації стану постраждалих із збереженням їхнього життя", - наголосив Ситайло.Це вже не перша атака Росії на АЗС у Житомирській області. Попередня сталася вранці 14 липня.У Малині два "шахеди" вдарили по автозаправній станції в одному з житлових масивів міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.