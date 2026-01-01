Росія вдарила по АЗС на Житомирщині
Сьогодні, 10:20
Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці, 15 липня, під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді.
Про це заявив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.
Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться в повідомленні.
Міський голова Малина Олександр Ситайло уточнив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.
"Медичні працівники надають усю необхідну медичну допомогу та вживають усіх можливих заходів для стабілізації стану постраждалих із збереженням їхнього життя", - наголосив Ситайло.
Це вже не перша атака Росії на АЗС у Житомирській області. Попередня сталася вранці 14 липня.
У Малині два "шахеди" вдарили по автозаправній станції в одному з житлових масивів міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.
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Про це заявив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.
Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться в повідомленні.
Міський голова Малина Олександр Ситайло уточнив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.
"Медичні працівники надають усю необхідну медичну допомогу та вживають усіх можливих заходів для стабілізації стану постраждалих із збереженням їхнього життя", - наголосив Ситайло.
Це вже не перша атака Росії на АЗС у Житомирській області. Попередня сталася вранці 14 липня.
У Малині два "шахеди" вдарили по автозаправній станції в одному з житлових масивів міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.
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