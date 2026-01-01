Цегла падає на тротуар: у Луцьку обсипається фасад коледжу, на ремонт якого треба 32 мільйони





Про аварійну ситуацію із будівлею в соцмережі Facebook 14 липня повідомила лучанка Тетяна Березюк.



Лесі Стешенко. З її слів, про ситуацію з приміщенням знає.



"Знаємо, що облітає. Зараз ми там прибрали. Слідкуємо за будівлею, бо там і зверху є місця, які потребують ремонту. Те, що можемо робити своїми силами — робимо. Наразі загрози немає, але ми стежимо", — сказала освітянка.



Керівництво освітнього закладу, зазначила Леся Стешенко, у травні цього року звернулося до Луцької міської ради з проханням виділи фінансування на ремонтні роботи фасаду в рамках підготовки до відзначення 600-річчя з'їзду монархів держав Європи у Луцьку. Каже: сума необхідних коштів складає 32 мільйони гривень і є непосильною для коледжу.



"Приміщення є на балансі Міносвіти. Частина фасаду в нас, там, де Окольний замок, зроблена. На початку року ми розробили проєктно-кошторисну документацію на ремонт фасаду по всьому периметру. У травні надсилали до міськради лист. Своїми коштами це зробити складно, бо дуже дорого. Наразі очікуємо відповіді", — додала керівниця закладу.



Сьогодні, зазначила Леся Стешенко, працівники коледжу мають загородити територію обмежувальною стрічкою для безпеки. Внаслідок падіння уламків цегли ніхто не травмувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій (НУХТ), що в старій частині Луцька, обсипається фасад. Зовнішнє оздоблення будівлі облітає і падає на тротуар.Про аварійну ситуацію із будівлею в соцмережі Facebook 14 липня повідомила лучанка Суспільне звернулося за коментарем до виконувачки обов'язків директора відокремленого структурного підрозділу "Волинський фаховий коледж НУХТ". З її слів, про ситуацію з приміщенням знає."Знаємо, що облітає. Зараз ми там прибрали. Слідкуємо за будівлею, бо там і зверху є місця, які потребують ремонту. Те, що можемо робити своїми силами — робимо. Наразі загрози немає, але ми стежимо", — сказала освітянка.Керівництво освітнього закладу, зазначила Леся Стешенко, у травні цього року звернулося до Луцької міської ради з проханням виділи фінансування на ремонтні роботи фасаду в рамках підготовки до відзначення 600-річчя з'їзду монархів держав Європи у Луцьку. Каже: сума необхідних коштів складає 32 мільйони гривень і є непосильною для коледжу."Приміщення є на балансі Міносвіти. Частина фасаду в нас, там, де Окольний замок, зроблена. На початку року ми розробили проєктно-кошторисну документацію на ремонт фасаду по всьому периметру. У травні надсилали до міськради лист. Своїми коштами це зробити складно, бо дуже дорого. Наразі очікуємо відповіді", — додала керівниця закладу.Сьогодні, зазначила Леся Стешенко, працівники коледжу мають загородити територію обмежувальною стрічкою для безпеки. Внаслідок падіння уламків цегли ніхто не травмувався.

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