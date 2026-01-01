Цегла падає на тротуар: у Луцьку обсипається фасад коледжу, на ремонт якого треба 32 мільйони

Цегла падає на тротуар: у Луцьку обсипається фасад коледжу, на ремонт якого треба 32 мільйони
З Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій (НУХТ), що в старій частині Луцька, обсипається фасад. Зовнішнє оздоблення будівлі облітає і падає на тротуар.

Про аварійну ситуацію із будівлею в соцмережі Facebook 14 липня повідомила лучанка Тетяна Березюк.

Суспільне звернулося за коментарем до виконувачки обов'язків директора відокремленого структурного підрозділу "Волинський фаховий коледж НУХТ" Лесі Стешенко. З її слів, про ситуацію з приміщенням знає.

"Знаємо, що облітає. Зараз ми там прибрали. Слідкуємо за будівлею, бо там і зверху є місця, які потребують ремонту. Те, що можемо робити своїми силами — робимо. Наразі загрози немає, але ми стежимо", — сказала освітянка.

Керівництво освітнього закладу, зазначила Леся Стешенко, у травні цього року звернулося до Луцької міської ради з проханням виділи фінансування на ремонтні роботи фасаду в рамках підготовки до відзначення 600-річчя з'їзду монархів держав Європи у Луцьку. Каже: сума необхідних коштів складає 32 мільйони гривень і є непосильною для коледжу.

"Приміщення є на балансі Міносвіти. Частина фасаду в нас, там, де Окольний замок, зроблена. На початку року ми розробили проєктно-кошторисну документацію на ремонт фасаду по всьому периметру. У травні надсилали до міськради лист. Своїми коштами це зробити складно, бо дуже дорого. Наразі очікуємо відповіді", — додала керівниця закладу.

Сьогодні, зазначила Леся Стешенко, працівники коледжу мають загородити територію обмежувальною стрічкою для безпеки. Внаслідок падіння уламків цегли ніхто не травмувався.

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Теги: Луцьк, коледж, руйнування
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Коментарі 1
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Міська рада коштів не має, бо вона фінансує за 70 млн.грн. мощення плиткою в очереті на березі Стира на вул. Ковельській - Шевченка. І вопше - не пхайте носа до чужого проса. Зараз будемо знову коригувати кошторис в сторону збільшення, а охорона культурної спадщини то вопрос не до нас ! Всьо !
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