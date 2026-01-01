Після Азовського моря українські дрони взялися за Чорне: підбито 20 суден РФ
Сьогодні, 09:39
Українські сили безпілотних систем розширили географію ударів по ворожому флоту - після Азовського моря під приціл потрапили кораблі РФ уже в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.
Двадцять суден РФ за добу
Бровді підбив підсумки нового етапу морської операції проти флоту рф. За його словами, попередній етап у Азовському морі вже завершено, а тепер настала черга Чорного.
"116 суден тіньового флоту рф у Азовському морі - перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне, 20:0 за сьогодні: впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Офіційний звіт згодом, заразом з відеопруфами", - написав Бровді.
Що відомо про уражені судна
За добу українські сили уразили:
17 нафтових танкерів;
2 танкери-газовози;
1 буксир.
Нагадуємо, напередодні стало відомо, скільки ворожих суден Сили безпілотних систем уразили 13 липня.
Тоді бійці СБС ліквідували або поранили 311 російських загарбників, а також уразили 15 ворожих суден.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.
Двадцять суден РФ за добу
Бровді підбив підсумки нового етапу морської операції проти флоту рф. За його словами, попередній етап у Азовському морі вже завершено, а тепер настала черга Чорного.
"116 суден тіньового флоту рф у Азовському морі - перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне, 20:0 за сьогодні: впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Офіційний звіт згодом, заразом з відеопруфами", - написав Бровді.
Що відомо про уражені судна
За добу українські сили уразили:
17 нафтових танкерів;
2 танкери-газовози;
1 буксир.
Нагадуємо, напередодні стало відомо, скільки ворожих суден Сили безпілотних систем уразили 13 липня.
Тоді бійці СБС ліквідували або поранили 311 російських загарбників, а також уразили 15 ворожих суден.
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