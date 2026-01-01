Ювелірна точність та холодний розрахунок: волинські воїни знищи окупантів та техніку на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали втрат російській окупаційній армії на Харківщині.
Відеозвіт про успішну роботу опублікували на сторіці князівської бригади.
"Тут бути - заборонено! Вороги не знали цього правила і вкотре сподівалися, що українська зелень стане надійним укриттям. Не стала. Князівські пілоти дуже просто це пояснили. Ювелірна точність, холодний розрахунок і - ворожі танк, гармата, бпла-розвідних і ще купа непотребу знищені", - йдеться у дописі до відеозвіту.
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Відеозвіт про успішну роботу опублікували на сторіці князівської бригади.
"Тут бути - заборонено! Вороги не знали цього правила і вкотре сподівалися, що українська зелень стане надійним укриттям. Не стала. Князівські пілоти дуже просто це пояснили. Ювелірна точність, холодний розрахунок і - ворожі танк, гармата, бпла-розвідних і ще купа непотребу знищені", - йдеться у дописі до відеозвіту.
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