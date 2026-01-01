Ювелірна точність та холодний розрахунок: волинські воїни знищи окупантів та техніку на Харківщині. ВІДЕО

Ювелірна точність та холодний розрахунок: волинські воїни знищи окупантів та техніку на Харківщині. ВІДЕО
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали втрат російській окупаційній армії на Харківщині.

Відеозвіт про успішну роботу опублікували на сторіці князівської бригади.

"Тут бути - заборонено! Вороги не знали цього правила і вкотре сподівалися, що українська зелень стане надійним укриттям. Не стала. Князівські пілоти дуже просто це пояснили. Ювелірна точність, холодний розрахунок і - ворожі танк, гармата, бпла-розвідних і ще купа непотребу знищені", - йдеться у дописі до відеозвіту.


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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна, знищення, Харківщина
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