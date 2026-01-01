Трамп зізнався чи підпише законопроєкт Грема про «пекельні санкції» проти росії

Ліндсі Гремом, є «досить високою».



Про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі, передає



Трамп висловив припущення, що розробники законопроєкту, вірогідно, внесуть в нього Іран та «Хезболлу».



«Вони збираються додати Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять», - підкреслив президент США.



Він додав, що в проєкт санкцій також може бути внесено і терористичне угруповання «Хезболла».



«Тож ми це розглядаємо. Але вони серйозно над цим замислюються... І це на честь Ліндсі. Це була його справа», - сказав Трамп.



Американський лідер підкреслив, що покійний Грем «більше за все на світі» хотів прийняти потужні антиросійські санкції.



«Є велика ймовірність, що це буде зроблено», - підкреслив президент Сполучених Штатів.



При цьому Трамп зауважив, що введення вторинних санкцій проти Китаю та Індії поки не обговорювалось.



Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп готовий підтримати суттєве посилення антиросійських санкцій, що просував сенатор Ліндсі Грем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вірогідність ухвалення та підписання законопроєкту про санкції проти Росії, ініційовані сенатором, є «досить високою».Про це заявив президент СШАпід час пресконференції в Білому домі, передає Укрінформ Трамп висловив припущення, що розробники законопроєкту, вірогідно, внесуть в нього Іран та «Хезболлу».«Вони збираються додати Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять», - підкреслив президент США.Він додав, що в проєкт санкцій також може бути внесено і терористичне угруповання «Хезболла».«Тож ми це розглядаємо. Але вони серйозно над цим замислюються... І це на честь Ліндсі. Це була його справа», - сказав Трамп.Американський лідер підкреслив, що покійний Грем «більше за все на світі» хотів прийняти потужні антиросійські санкції.«Є велика ймовірність, що це буде зроблено», - підкреслив президент Сполучених Штатів.При цьому Трамп зауважив, що введення вторинних санкцій проти Китаю та Індії поки не обговорювалось.Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп готовий підтримати суттєве посилення антиросійських санкцій, що просував сенатор Ліндсі Грем.

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