Магнітні бурі 15 липня: чого очікувати від космічної погоди у вівторок

У вівторок, 15 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле буде спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з ймовірністю спалаху класу М. Такі природні процеси практично не впливають на Землю.Про це повідомив Meteoagent.Магнітна буря завтра буде зеленого рівня та становитиме три бали. Вона вважається низькою та не впливає на самопочуття метеозалежних людей. У середу та четвер, 16-17 липня, шторм буде на аналогічному рівні.У цей період метеозалежні люди можуть відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень.Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил:Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.Регулярно провітрюйте кімнату і більше перебувайте на свіжому повітрі.Постарайтеся менше нервувати.Перед сном приймайте контрастний душ.Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від нуля до дев'яти. Для позначення використовується планетарний К-індекс: якщо показник п'ять і вище, то це вважається потужною магнітною бурею.За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у липні 2025 року очікується кілька магнітних бур на початку, в середині та наприкінці місяця. Вони можуть впливати на загальне самопочуття.Нагадаємо, часто люди не знають, як можна ефективно підтримувати водний баланс свого організму і які напої є помічниками у цьому. Відтак, CNN із посилання на дослідження Шотландського університету Сент-Ендрюса, з'ясувало, які саме ж напої корисні для гідратації.