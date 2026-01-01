У двох громадах на Волині встановлять 14 вітряків для ВЕС

У двох громадах на Волині встановлять 14 вітряків для ВЕС
ТОВ «Західна ВЕС 5» львівського бізнесмена Івана Торського має намір збудувати у Ковельському районі ВЕС потужністю 50 МВт.

У повідомленні про плановану діяльність компанії, оприлюдненому 3 липня на сайті Волинської ОВА, йдеться про будівництво комплексу ВЕС з 14 вітроенергетичних установок на території Смідинської сільської ради та Луківської селищної ради, - пише Zaxid.net.

Кожна з вітротурбін матиме потужність від 3,5 МВт до 8 МВт, їх розмістять за межами населених пунктів. Висота башти вітряків становитиме до 175 м, а діаметр ротора турбіни – до 180 м. Для будівництва однієї вітротурбіни потрібно щонайменше 1 га землі, мінімальна відстань до найближчої житлової забудови від проєктованої ВЕС становитиме не менше 700 м, а відстань між вітряками – близько 400 м.

Під час будівництва ВЕС і супутньої електроенергетичної інфраструктури влаштують під’їзні шляхи та розчистять території від чагарників. Загальна кількість робочих місць на період будівництва становитиме до 250 людей, після введення в експлуатацію – 25 працівників. Щорічна генерація електроенергії новою ВЕС становитиме близько 172 тис. МВт/год.

Після завершення громадського обговорення та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля компанія зможе перейти до наступних етапів реалізації проєкту.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Західна ВЕС 5» зареєстрована у серпні 2025 року у Львові та належить кіпрській компанії «Ленторекс Ентерпрайзес ЛТД» (85%) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Грінвіль”» (15%). Бенефіціаром вказаний Іван Торський, який є податковим резидентом Португалії.

Це вже третій проєкт трускавецького бізнесмена на Волині. Попередній проєкт ВЕС потужністю 150 МВт він продав холдингу ОККО. А у квітні 2026 року стало відомо, що компанія «Західна ВЕС-3» запланувала будувати у Луцькому районі вітрову електростанцію потужністю до 50 МВт.

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Теги: ВЕС, Волинь, Ковель, інвестиція, будівництво
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