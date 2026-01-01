Волинянин здобув срібло на чемпіонаті України
Сьогодні, 08:25
У Львові відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих і молоді. Один зі спортсменів-волинян завоював срібну медаль.
Останнього змагального дня, 12 липня, відбулися старти зі спортивної ходьби на 10000 м серед чоловіків та жінок, участь у яких брали представники Волинської області, - повідомляє Спорт на Районі.
Найкращого результату серед волинян досяг Едуард Муравський, який здобув срібну медаль серед чоловіків з результатом сезону 42:54.51. Спортсмен представляє Західний ЦОП, тренер – Дмитренко Р.Г.
Серед чоловіків Волинь представили ще двоє спортсменів: Євген Солдатенко посів четверте місце з особистим рекордом 43:36.05, а Артем Гембік фінішував п'ятим, також покращивши особистий рекорд – 49:32.79. Обох тренують Яловик В.Т. та Яловик А.В.
У жіночому фіналі волинянки зайняли місця з четвертого по шосте, і всі троє показали особисті рекорди. Анастасія Фальчик (Любешів) фінішувала четвертою (54:28.37), Софія Мінчук (Луцьк) – п'ятою (57:02.07), Вікторія Фальчик (Любешів) – шостою (58:23.23). Софію Мінчук та Вікторію Фальчик тренує подружжя Яловик В.Т. та Яловик А.В., Анастасію Фальчик – Борисюк І.Б., Борисюк О.С. та Борисюк С.Ю.
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Останнього змагального дня, 12 липня, відбулися старти зі спортивної ходьби на 10000 м серед чоловіків та жінок, участь у яких брали представники Волинської області, - повідомляє Спорт на Районі.
Найкращого результату серед волинян досяг Едуард Муравський, який здобув срібну медаль серед чоловіків з результатом сезону 42:54.51. Спортсмен представляє Західний ЦОП, тренер – Дмитренко Р.Г.
Серед чоловіків Волинь представили ще двоє спортсменів: Євген Солдатенко посів четверте місце з особистим рекордом 43:36.05, а Артем Гембік фінішував п'ятим, також покращивши особистий рекорд – 49:32.79. Обох тренують Яловик В.Т. та Яловик А.В.
У жіночому фіналі волинянки зайняли місця з четвертого по шосте, і всі троє показали особисті рекорди. Анастасія Фальчик (Любешів) фінішувала четвертою (54:28.37), Софія Мінчук (Луцьк) – п'ятою (57:02.07), Вікторія Фальчик (Любешів) – шостою (58:23.23). Софію Мінчук та Вікторію Фальчик тренує подружжя Яловик В.Т. та Яловик А.В., Анастасію Фальчик – Борисюк І.Б., Борисюк О.С. та Борисюк С.Ю.
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