У центральному парку Луцька відкриють великий басейн для дітей і дорослих
Сьогодні, 10:42
У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку відкриють великий басейн, де зможуть відпочивати як діти, так і дорослі.
Про відкриття 15 липня повідомили на сторінці закладу Rotonda Lutsk.
«Запрошуємо провести ці теплі дні біля чистого, теплого басейну, насолодитись смачною кухнею, освіжаючими напоями та справжнім літнім відпочинком», – йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де освіжитися у спеку: добірка басейнів Луцька та околиць із цінами на літо-2026
На території відпочинкової зони працюватиме кухня, де можна замовити піцу, нагетси, картоплю фрі, бургери, а також морозиво. У барі пропонуватимуть алкогольні та безалкогольні коктейлі, Bubble Tea та холодні чаї.
Вартість відпочинку біля басейну:
з понеділка по п’ятницю для дорослих – 500 гривень;
у вихідні дні – 600 гривень;
для дітей – фіксована ціна 400 гривень;
діти до 5 років можуть відвідувати басейн безоплатно.
Басейн працюватиме щодня з 10:00 до 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про відкриття 15 липня повідомили на сторінці закладу Rotonda Lutsk.
«Запрошуємо провести ці теплі дні біля чистого, теплого басейну, насолодитись смачною кухнею, освіжаючими напоями та справжнім літнім відпочинком», – йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де освіжитися у спеку: добірка басейнів Луцька та околиць із цінами на літо-2026
На території відпочинкової зони працюватиме кухня, де можна замовити піцу, нагетси, картоплю фрі, бургери, а також морозиво. У барі пропонуватимуть алкогольні та безалкогольні коктейлі, Bubble Tea та холодні чаї.
Вартість відпочинку біля басейну:
Басейн працюватиме щодня з 10:00 до 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як працює соціальна пральня у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
У центральному парку Луцька відкриють великий басейн для дітей і дорослих
Сьогодні, 10:42
Росія вдарила по АЗС на Житомирщині
Сьогодні, 10:20
На Волині побудують вітрову електростанцію з 14 турбінами
Сьогодні, 10:08