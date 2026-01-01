У центральному парку Луцька відкриють великий басейн для дітей і дорослих





Про відкриття 15 липня повідомили на сторінці закладу Rotonda Lutsk.



«Запрошуємо провести ці теплі дні біля чистого, теплого басейну, насолодитись смачною кухнею, освіжаючими напоями та справжнім літнім відпочинком», – йдеться у повідомленні.



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На території відпочинкової зони працюватиме кухня, де можна замовити піцу, нагетси, картоплю фрі, бургери, а також морозиво. У барі пропонуватимуть алкогольні та безалкогольні коктейлі, Bubble Tea та холодні чаї.



Вартість відпочинку біля басейну:



з понеділка по п’ятницю для дорослих – 500 гривень;

у вихідні дні – 600 гривень;

для дітей – фіксована ціна 400 гривень;

діти до 5 років можуть відвідувати басейн безоплатно.

Басейн працюватиме щодня з 10:00 до 20:00.

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