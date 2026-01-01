У центральному парку Луцька відкриють великий басейн для дітей і дорослих

У центральному парку Луцька відкриють великий басейн для дітей і дорослих
У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку відкриють великий басейн, де зможуть відпочивати як діти, так і дорослі.

Про відкриття 15 липня повідомили на сторінці закладу Rotonda Lutsk.

«Запрошуємо провести ці теплі дні біля чистого, теплого басейну, насолодитись смачною кухнею, освіжаючими напоями та справжнім літнім відпочинком», – йдеться у повідомленні.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де освіжитися у спеку: добірка басейнів Луцька та околиць із цінами на літо-2026

На території відпочинкової зони працюватиме кухня, де можна замовити піцу, нагетси, картоплю фрі, бургери, а також морозиво. У барі пропонуватимуть алкогольні та безалкогольні коктейлі, Bubble Tea та холодні чаї.

Вартість відпочинку біля басейну:

  • з понеділка по п’ятницю для дорослих – 500 гривень;

  • у вихідні дні – 600 гривень;

  • для дітей – фіксована ціна 400 гривень;

  • діти до 5 років можуть відвідувати басейн безоплатно.

    • Басейн працюватиме щодня з 10:00 до 20:00.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: Rotonda
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
    Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
    Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Хто стоїть за ягідною імперією біля Ківерців: $24 мільйони у лохиновий комплекс
    Сьогодні, 11:14
    Як працює соціальна пральня у Луцьку. ВІДЕО
    Сьогодні, 11:09
    У центральному парку Луцька відкриють великий басейн для дітей і дорослих
    Сьогодні, 10:42
    Росія вдарила по АЗС на Житомирщині
    Сьогодні, 10:20
    На Волині побудують вітрову електростанцію з 14 турбінами
    Сьогодні, 10:08
    Медіа
    відео
    1/8