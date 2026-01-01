Транспорт має бути з кондиціонерами: у Луцьку шукають перевізників для трьох маршрутів
Сьогодні, 15:09
У Луцьку оголосили конкурс на визначення перевізників для автобусних маршрутів № 3 і № 9 та одного приміського. Відтепер серед обов’язкових вимог до транспорту — наявність кондиціонера.
Відповідне рішення у середу, 15 липня, ухвалив виконавчий комітет міської ради, пише misto.media.
Йдеться про міські маршрути № 3 «Гаразджа (кладовище) — Госпіталь» і № 9 «Теремнівська — Межова (КХП)», а також приміський маршрут № 52 «Луцьк — Заболотці».
Конкурс оголосили після розірвання договорів із попереднім перевізником. Головна зміна — нові вимоги до автобусів.
Якщо раніше кондиціонер не був обов’язковим, то тепер без нього участь у конкурсі неможлива. Крім цього, транспорт має бути:
низькопідлоговим;
обладнаним пандусом;
системами обігріву;
електронними табло;
озвученням зупинок.
Перевізники повинні забезпечити резервний автобус на кожному маршруті, а більшість транспорту адаптувати для людей з інвалідністю.
Поки триває конкурс, перевезення на маршрутах № 3 і № 9 тимчасово здійснюватиме ТОВ «ЛСМ ГРУП».
Переможець отримає право працювати на маршрутах упродовж п’яти років.
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Відповідне рішення у середу, 15 липня, ухвалив виконавчий комітет міської ради, пише misto.media.
Йдеться про міські маршрути № 3 «Гаразджа (кладовище) — Госпіталь» і № 9 «Теремнівська — Межова (КХП)», а також приміський маршрут № 52 «Луцьк — Заболотці».
Конкурс оголосили після розірвання договорів із попереднім перевізником. Головна зміна — нові вимоги до автобусів.
Якщо раніше кондиціонер не був обов’язковим, то тепер без нього участь у конкурсі неможлива. Крім цього, транспорт має бути:
низькопідлоговим;
обладнаним пандусом;
системами обігріву;
електронними табло;
озвученням зупинок.
Перевізники повинні забезпечити резервний автобус на кожному маршруті, а більшість транспорту адаптувати для людей з інвалідністю.
Поки триває конкурс, перевезення на маршрутах № 3 і № 9 тимчасово здійснюватиме ТОВ «ЛСМ ГРУП».
Переможець отримає право працювати на маршрутах упродовж п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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