Транспорт має бути з кондиціонерами: у Луцьку шукають перевізників для трьох маршрутів





Відповідне рішення у середу, 15 липня, ухвалив виконавчий комітет міської ради, пише



Йдеться про міські маршрути № 3 «Гаразджа (кладовище) — Госпіталь» і № 9 «Теремнівська — Межова (КХП)», а також приміський маршрут № 52 «Луцьк — Заболотці».



Конкурс оголосили після розірвання договорів із попереднім перевізником. Головна зміна — нові вимоги до автобусів.



Якщо раніше кондиціонер не був обов’язковим, то тепер без нього участь у конкурсі неможлива. Крім цього, транспорт має бути:



низькопідлоговим;



обладнаним пандусом;



системами обігріву;



електронними табло;



озвученням зупинок.



Перевізники повинні забезпечити резервний автобус на кожному маршруті, а більшість транспорту адаптувати для людей з інвалідністю.



Поки триває конкурс, перевезення на маршрутах № 3 і № 9 тимчасово здійснюватиме ТОВ «ЛСМ ГРУП».



Переможець отримає право працювати на маршрутах упродовж п’яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оголосили конкурс на визначення перевізників для автобусних маршрутів № 3 і № 9 та одного приміського. Відтепер серед обов’язкових вимог до транспорту — наявність кондиціонера.Відповідне рішення у середу, 15 липня, ухвалив виконавчий комітет міської ради, пише misto.media Йдеться про міські маршрути № 3 «Гаразджа (кладовище) — Госпіталь» і № 9 «Теремнівська — Межова (КХП)», а також приміський маршрут № 52 «Луцьк — Заболотці».Конкурс оголосили після розірвання договорів із попереднім перевізником. Головна зміна — нові вимоги до автобусів.Якщо раніше кондиціонер не був обов’язковим, то тепер без нього участь у конкурсі неможлива. Крім цього, транспорт має бути:низькопідлоговим;обладнаним пандусом;системами обігріву;електронними табло;озвученням зупинок.Перевізники повинні забезпечити резервний автобус на кожному маршруті, а більшість транспорту адаптувати для людей з інвалідністю.Поки триває конкурс, перевезення на маршрутах № 3 і № 9 тимчасово здійснюватиме ТОВ «ЛСМ ГРУП».Переможець отримає право працювати на маршрутах упродовж п’яти років.

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