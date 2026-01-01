Збив дитину на переході: оголосили підозру неповнолітньому волинянину

На Волині слідчі оголосили про підозру неповнолітньому у скоєнні ДТП, яка спричинила тяжкі наслідки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.12 липня у Шацьку водій мотоцикла, місцевий мешканець 2010 року народження, скоїв наїзд на пішохода, 2020 року народження, жителя Рівненської області. Хлопчик рухався нерегульованим пішохідним переходом. Дитина отримала травми та була госпіталізована до медичного закладу.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі оголосили неповнолітньому водію мотоцикла про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому.Поліція Волині закликає батьків не допускати керування мототранспортом дітьми, які не мають права керування та необхідних навичок водіння. Нагадуйте дітям про важливість неухильного дотримання Правил дорожнього руху та контролюйте їхнє дозвілля.Нехтування вимогами безпеки може призвести до тяжких наслідків як для самих дітей, так і для інших учасників дорожнього руху.