У Луцьку врятували собаку, який злякався грози й застряг між будівлями. ВІДЕО

У Луцьку врятували собаку, який злякався грози й застряг між будівлями. ВІДЕО
У Луцьку собака злякався грози та опинився у пастці.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Нещодавно інспектори отримали повідомлення про собаку, який застряг між двома будівлями на території ринку у Луцьку.

Прибувши на місце події, патрульні встановили, що тварина, ховаючись від грози, застрягла між двома приміщеннями й не могла самостійно вибратися.

Рятувальники зрізали частину огорожі, після чого чотирилапого успішно звільнили. На щастя, тварина не постраждала та знову опинилася на волі.

Завдяки злагодженим діям усіх служб хвостатого друга вдалося врятувати. Кожне життя — важливе.

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Теги: Луцьк, собака, пастка
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