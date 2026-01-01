На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука

Анатолій Лук'янчук.



Про це Павло Кухта.



"Анатолій служив у 14-й бригаді імені князя Романа Великого. Був на Київщині, коли потрапив у полон. Це сталося 15 травня 2022 року", — сказав Павло Кухта.



Зустрітися із захисником прийшли й односельчани, тримаючи в руках жовто-блакитні прапори, кульки та квіти.



Волинянин перебував у полоні чотири роки та два місяці. Був звільнений під час обміну 15 травня цього року та досі перебував на реабілітації. Увесь цей час на нього чекали вдома двоє доньок і троє онуків.



Що відомо про обмін полоненими 15 квітня



15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими. До України повернулися 205 захисників. Це перший етап обміну 1000 на 1000 між Росією та Україною за посередництва США.



За словами президента, серед звільнених — рядові, сержанти й офіцери. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі й на "Азовсталі" на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на ЧАЕС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У село Волошки на Волині після чотирирічного російського полону повернувся 56-річний військовослужбовецьПро це Суспільному 15 липня розповів секретар Колодяжненської сільської ради"Анатолій служив у 14-й бригаді імені князя Романа Великого. Був на Київщині, коли потрапив у полон. Це сталося 15 травня 2022 року", — сказав Павло Кухта.Зустрітися із захисником прийшли й односельчани, тримаючи в руках жовто-блакитні прапори, кульки та квіти.Волинянин перебував у полоні чотири роки та два місяці. Був звільнений під час обміну 15 травня цього року та досі перебував на реабілітації. Увесь цей час на нього чекали вдома двоє доньок і троє онуків.15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими. До України повернулися 205 захисників. Це перший етап обміну 1000 на 1000 між Росією та Україною за посередництва США.За словами президента, серед звільнених — рядові, сержанти й офіцери. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі й на "Азовсталі" на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на ЧАЕС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію