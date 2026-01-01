На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука

На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука
У село Волошки на Волині після чотирирічного російського полону повернувся 56-річний військовослужбовець Анатолій Лук'янчук.

Про це Суспільному 15 липня розповів секретар Колодяжненської сільської ради Павло Кухта.

"Анатолій служив у 14-й бригаді імені князя Романа Великого. Був на Київщині, коли потрапив у полон. Це сталося 15 травня 2022 року", — сказав Павло Кухта.

Зустрітися із захисником прийшли й односельчани, тримаючи в руках жовто-блакитні прапори, кульки та квіти.

Волинянин перебував у полоні чотири роки та два місяці. Був звільнений під час обміну 15 травня цього року та досі перебував на реабілітації. Увесь цей час на нього чекали вдома двоє доньок і троє онуків.
На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука

Що відомо про обмін полоненими 15 квітня

15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими. До України повернулися 205 захисників. Це перший етап обміну 1000 на 1000 між Росією та Україною за посередництва США.
На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука

За словами президента, серед звільнених — рядові, сержанти й офіцери. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі й на "Азовсталі" на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на ЧАЕС.
На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука
На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука
На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука
На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука

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Теги: Росія, війна, полон, Волинь
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