Місяці невідомості: на Донеччині загинув Герой з Волині Петро Мельник

Петра Олександровича Мельника (11.06.1983 року народження).



Про це повідомили у Цуманській громаді.



Захисник вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблим

з 19.02.2025 року.



Герой загинув при переміщенні особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в р-ні н.п.Дачне Покровського р-ну, Донецької області.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.



Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель воїна,жителя селища Цумань(11.06.1983 року народження).Про це повідомили у Цуманській громаді.Захисник вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблимз 19.02.2025 року.Герой загинув при переміщенні особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в р-ні н.п.Дачне Покровського р-ну, Донецької області.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково.

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