Місяці невідомості: на Донеччині загинув Герой з Волині Петро Мельник

Місяці невідомості: на Донеччині загинув Герой з Волині Петро Мельник
Підтвердили загибель воїна,жителя селища Цумань Петра Олександровича Мельника (11.06.1983 року народження).

Про це повідомили у Цуманській громаді.

Захисник вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблим
з 19.02.2025 року.

Герой загинув при переміщенні особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в р-ні н.п.Дачне Покровського р-ну, Донецької області.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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