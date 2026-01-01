Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 16 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 16 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 16 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 16 липня

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°, в Луцьку вночі 15-17°, вдень 28-30°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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