Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 16 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 16 липня



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°, в Луцьку вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 16 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°, в Луцьку вночі 15-17°, вдень 28-30°.

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