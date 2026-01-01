Федоров підтвердив, що йде з Міноборони

Федоров підтвердив, що йде з Міноборони
Чинний міністр оборони Михайло Федоров написав прощальний пост на посаді очільника відомства і підтвердив, що йде з Міноборони.

Про це він повідомив у соцмережах.

Федоров заявив, що для нього була велика честь — «служити українському народу на посаді міністра оборони».

Поки ще чинний глава Міноборони перелічив свої головні здобутки на цій посаді за пів року. Він назвав аж 22 пункти. Серед головних:

- Відключення росіянам Starlink,

- Зміна системи закупівель. Запуск перших тендерів на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що, за твердженням Федорова, економить державному бюджету мільярди доларів.

- Запуск «непопулярної, але надзвичайно важливої трансформацію війська»:

- Створення української балістики

«Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО», — зазначив Федоров.

Що не вдалося Федорову, на його думку:

1. Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО.

«Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни», — повідомив він

2. Перевести абсолютно всі закупівлі на тендери.

3. «Побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Вірю, що саме героїчний український народ сформує цю інституційну культуру», — визначив він третій пункт своєї невдачі.

Що Федоров робитиме далі

Федоров пафосно заявив, що продовжить працювати «заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації». Проте ніякої конкретики щодо ймовірної посади не навів.

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Теги: Федоров, звільнення
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