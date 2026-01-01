Федоров підтвердив, що йде з Міноборони

Чинний міністр оборонинаписав прощальний пост на посаді очільника відомства і підтвердив, що йде з Міноборони.Про це він повідомив у соцмережах.Федоров заявив, що для нього була велика честь — «служити українському народу на посаді міністра оборони».Поки ще чинний глава Міноборони перелічив свої головні здобутки на цій посаді за пів року. Він назвав аж 22 пункти.- Відключення росіянам Starlink,- Зміна системи закупівель. Запуск перших тендерів на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що, за твердженням Федорова, економить державному бюджету мільярди доларів.- Запуск «непопулярної, але надзвичайно важливої трансформацію війська»:- Створення української балістики«Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО», — зазначив Федоров.1. Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО.«Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни», — повідомив він2. Перевести абсолютно всі закупівлі на тендери.3. «Побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Вірю, що саме героїчний український народ сформує цю інституційну культуру», — визначив він третій пункт своєї невдачі.Федоров пафосно заявив, що продовжить працювати «заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації». Проте ніякої конкретики щодо ймовірної посади не навів.